Lettera: Sui rifiuti occorre una nuova cultura

Ho letto con piacere il vostro articolo del 18 c.m. sulla raccolta dei rifiuti e di alcuni degli interventi che, da anni, vado suggerendo e raccomandando all’Amministrazione comunale.

Credo giusto osservare comunque che l’obiettivo non possa essere perseguito senza un programma di implementazione di una nuova cultura che, partendo dalle scuole, coinvolga i genitori, le associazioni del territorio (prime tra tutte quelle dei pescatori e degli agricoltori) e la polizia municipale e provinciale. Una riflessione a parte sui percettori del reddito di cittadinanza e su gruppi di volontariato di comuni cittadini.

Segnalo inoltre, come da fotografie allegate, come le segnalazioni alla Polizia municipale e all’Ufficio ecologico non abbiano, almeno nel mio caso, quasi mai sortito effetti diversi dalla semplice raccolta delle segnalazioni, anche quando ho portato alla loro attenzione le inadempienze. Una buona parte dei rifiuti riportati nelle foto, e presenti sull” argine del Panaro nel tratto tra Ospitale e Salvatonica, sono presenti da un paio d’anni.

Rino Cavallini

