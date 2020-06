Liberazione rapaci nell’oasi naturalistica della Garzaia di Codigoro

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Comune di Codigoro

L’oasi naturalistica della Garzaia sarà protagonista, sabato 27 giugno, di un evento di grande attenzione e rispetto sulla tutela della fauna selvatica e del suo habitat.

Alle ore 10.30 si potrà assistere alla liberazione di alcuni rapaci, salvati dall’Associazione Amici degli Animali . L’iniziativa, organizzata dal comune di Codigoro, in collaborazione con la stessa Garzaia e con la Polizia Provinciale di Ferrara, con Comune di Codigoro, potrà essere seguita dal pubblico, nel rispetto delle norme anti Covid 19.

L’obiettivo condiviso tra gli enti partners del progetto non è solo circoscritto alla preziosa salvaguardia dell’avifauna, che nidifica e o popola quest’area del Delta del Po, ricchissima di specie di uccelli e di altri animali. L’intento è anche quello di diffondere sempre più capillarmente, tra le giovani generazioni, la cultura del rispetto ambientale in tutte le sue declinazioni. Ma anche fornire indicazioni a coloro che avvistano animali in difficoltà, segnalando chi potrà prendersene cura.

“L’impegno profuso in questi anni dalle scuole, in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale, con la Polizia Provinciale e con la Garzaia, deve continuare a tracciare il solco verso un futuro in cui l’ambiente – dichiara il Sindaco Sabina Alice Zanardi – deve restare in cima alle priorità delle strategie di gestione del territorio e un esempio concreto può derivare anche dalla liberazione di rapaci sottratti a morte certa.” Ringrazio Sabrina Bulgarelli, per l’ospitalità in un luogo magico come la Garzaia e l’associazione Amici degli Animali, che ci hanno consentito di essere qui oggi, per condividere questo bel momento di aggregazione, in un contesto naturalistico di grande fascino, compiendo il nobile gesto di restituire la libertà ad alcuni volatili.” Per informazioni sull’evento: tel. Oasi naturalistica “Garzaia” di Codigoro, tel. 349 359 2339.

