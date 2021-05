Liceo Ariosto Ferrara: “Costruiamo un ponte perché ne vale la pena”.

Tempo di lettura: 2 minuti

Comunicato stampa Liceo Ariosto (FE).

“Costruiamo un ponte perchè ne vale la pena”: è questo il titolo del convegno organizzato dal Team ALI – Ariosto Liberi Insieme che si terrà sabato 22 maggio 2021 dalle ore 09.30 in diretta streaming sul canale Youtube del Liceo “L. Ariosto”.

L’incontro sarà l’occasione per esporre i risultati del progetto di monitoraggio civico “RECLUSI/INCLUSI” e presentare il video “Il ponte”, realizzato dalla classe 4^R del Liceo Economico Sociale in collaborazione con la redazione della rivista carceraria “Astrolabio” ed il laboratorio diretto da “Teatro nucleo” presso la Casa Circondariale di Ferrara.

L’attività scolastica rientra nel progetto di monitoraggio civico promosso da ASOC, A Scuola di Open Coesione, un percorso didattico finalizzato a promuovere una cittadinanza consapevole tra gli studenti, tramite un’indagine sull’efficacia di iniziative finanziate con fondi pubblici. L’attività individuata aveva come area di sviluppo il terzo settore, e nello specifico gli “Interventi formativi per persone in esecuzione penale nella Casa Circondariale di Ferrara”.

Durante il convegno dopo i saluti delle Istituzioni regionali e scolastiche, interverranno il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, la Comandante della Polizia Penitenziaria e le Educatrici della Casa circondariale di Ferrara per riflettere sul valore rieducativo dei progetti formativi in carcere.

Infine gli studenti dialogheranno con i volontari sulla possibilità di costruire un ponte tra carcere e comunità: è in grado un progetto di formazione professionale all’interno del carcere di generare inclusione sociale e avvicinamento al mondo del lavoro? Quanto è efficace l’iniziativa del terzo settore in una realtà come quella della casa circondariale?

Sicuramente continuare a parlare di questi temi anche nelle scuole, costruendo un ponte che metta in relazione l’interno con l’esterno, può aiutare a condurre dalla reclusione all’inclusione.

