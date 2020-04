Lido degli Estensi: al via i lavori della pista ciclo pedonale in viale Dante

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Organizzatori

Mercoledì 29 aprile inizieranno i lavori per la realizzazione della pista ciclo pedonale che si svilupperà in fregio a viale Dante Alighieri a Lido degli Estensi, vale a dire l’ingresso principale alla località turistica. Il tratto interessato è posto tra Via Cagliari e Viale Ugo Foscolo (partendo dalla prossimità dell’intersezione della S.S. Romea sino alla rotatoria, intersezione con il Viale dei Castagni) e si sviluppa su 900 metri. Il periodo emergenziale potrebbe condizionare lo svolgimento dei lavori tuttavia, compatibilmente con l’emergenza sanitaria, i lavori di realizzazione dureranno 95 giorni; il costo dell’opera è di 314.510 euro ed il Comune di Comacchio ha ottenuto, lo scorso ottobre, il contributo di mutuo dall’Istituto per il Credito Sportivo per l’abbattimento totale degli interessi.

Per consentire la continuità del tracciato è prevista la risistemazione delle isole spartitraffico della rotatoria al termine del viale, con la parziale demolizione dell’isola lato via Ugo Foscolo e a quella lato via Carducci.

L’impresa affidataria dei lavori è la C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. di Porto Viro mente si occuperà delle direzione dei lavori l’ingegner Fabio Picariello della società Pavenco Pavement Engineering Consulting S.r.l. di Ferrara.

Per dare avvio alle attività, fin da lunedì 27 aprile, il tratto di strada interessato dai lavori subirà limitazioni al traffico con divieto di sosta dei veicoli su entrambi i lati della strada e senso unico alternato regolato da sistemi adeguati.

