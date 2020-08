Lido degli Estensi: pista ciclo pedonale in Via Dante

Tempo di lettura: 2 minuti

In Via Dante Alighieri a Lido degli Estensi sono stati appaltati i lavori per la realizzazione di una pista ciclo pedonale per un importo di € 201.594,00. L’intervento assegnato alla ditta CGX di Porto Viro (RO) è stato consegnato in via definitiva il 15 maggio 2020 e attualmente è in corso di esecuzione.

La problematica delle interferenze con le attività economiche presenti sulla strada sono da tempo all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, soprattutto in considerazione della stagione balneare attualmente in corso.

Già giovedì 30 luglio, il responsabile unico del procedimento Ing. Bellotti Erik ha dato disposizione alla direzione lavori e all’impresa appaltatrice di non procedere con le lavorazioni in nuove zone del cantiere e di completare quelle attualmente in corso, in vista della sospensione dei lavori che verrà protratta fino ai primi giorni di settembre, in considerazione delle inevitabili interferenze che si possono creare tra le lavorazioni di cantiere e la presenza degli utenti, molto numerosi in questo periodo di affollamento della località.

Dal mese di settembre si procederà al completamento dei tratti mancanti, interessando anche le attività economiche che insistono sulla strada in corrispondenza delle quali saranno poste passerelle per non interrompere l’esercizio delle attività.

