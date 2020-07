Lido di Pomposa: Magia e comicità in anteprima nazionale

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Comune di Comacchio

Mercoledì 15 luglio Teatro Lunatico presenta il suo ultimo spettacolo

Proseguono con successo gli appuntamenti con la rassegna itinerante Teatri sull’Acqua, che dopo aver incontrato il favore del pubblico in occasione delle tappe ai lidi di Spina, Volano e Nazioni, mercoledì 15 luglio è pronta per il primo spettacolo dell’estate a Lido di Pomposa, nella tradizionale cornice di piazzetta Ballardini (su viale Mare Adriatico, in corrispondenza dell’intersezione con via della Paganella).

A partire dalle ore 21:15 è in programma lo spettacolo Il Circo Magico: si tratta di un debutto esclusivo per Teatri sull’Acqua, ultima produzione di Teatro Lunatico, compagnia spesso ospite della rassegna e sempre molto apprezzata dal pubblico, che qui vedrà il suo fondatore Luca Rosetti alle prese con uno spettacolo di magia comica ricco di trucchi emozionanti e battute fulminanti, fuori dagli schemi convenzionali, con un taglio inconsueto e di grande impatto.

Con questo lavoro Rosetti dà prova in scena di tutte le sue doti di poliedrico fantasista, pronto a sbalordire il pubblico con il suo talento ed il suo amplissimo repertorio di magia, illusionismo ed arte di strada; il tutto in un mix di comicità e stupore che lascerà a bocca aperta gli spettatori di tutte le età. Il suo spettacolo, così come tutti gli eventi della rassegna estiva, diretta da Massimiliano Venturi, è caratterizzato da una comicità e da un linguaggio teatrale che lo rende particolarmente indicato per il pubblico di ragazzi e famiglie, ma di certo interesse per lo spettatore di tutte le età.

Il programma proseguirà lunedì 20 luglio a Lido Estensi con Pinocchio. Storia di un burattino, il nuovo lavoro con protagonisti i Burattini di Massimiliano Venturi.

La rassegna è parte del progetto Comacchio Summer Experience, ed è organizzata da Bialystok Produzioni e Made Eventi per il Comune di Comacchio, con la direzione artistica di Massimiliano Venturi. L’ingresso è gratuito e consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili; gli spettacoli sono adatti a tutti gli spettatori a partire dai 3 anni di età. Aggiornamenti in tempo reale sulla pagina facebook ‘Comacchio a Teatro’, programma completo sul sito www.comacchioateatro.it. In caso di pioggia o maltempo, gli eventi saranno rimandati a data da destinarsi.

