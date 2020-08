Lido di Spina: Meneghino e Brighella in anteprima provinciale

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Bialystok Produzioni

In scena a Lido di Spina il nuovo spettacolo della compagnia burattini Aldrighi

E’ in arrivo la terza tappa a Lido di Spina con la rassegna itinerante Teatri sull’Acqua; un appuntamento speciale, che vedrà impegnata per la prima volta nel comacchiese la compagnia I Burattini Aldrighi, che da anni diverte il pubblico grazie alla riscoperta di Meneghino, maschera di origine lombarda che calca la ribalta del teatrino assieme a tanti altri eroi e caratteri provenienti dalla Commedia dell’Arte. Lunedì 17 agosto, in piazzale Caravaggio partire dalle ore 21, la compagnia presenterà in anteprima provinciale il nuovo spettacolo Meneghino e Brighella consiglieri d’amore.

Una commedia dal gusto ottocentesco fatta di amori sofferti, intrighi e grotte brigantesche per uno spettacolo classico e senza tempo. La vicenda vede al centro Giacometto, giovane scrittore senza un soldo, che per conquistare Rosabella, figlia del ricco Zenobio, segue i consigli del servitore Brighella.

Egli si troverà però invischiato in un terribile rapimento per mano di due briganti, Tagliacarne, Spezzaferro, e del loro fido lupo Pulcioso, e non gli resterà che chiedere l’aiuto del pubblico e di Meneghino. Con Brighella in scena e Meneghino in soccorso, le sorprese non mancheranno, e Meneghino spianerà la strada verso il lieto fine a suon di “pettinate” con il suo bastone.

Il programma proseguirà mercoledì 19 agosto in piazzale Daini a Lido di Volano, dove alle ore 21:00 la compagnia Atuttotondo presenterà lo spettacolo Le vie del Tesoro.

La rassegna è parte del progetto Comacchio Summer Experience, ed è organizzata da Bialystok Produzioni e Made Eventi per il Comune di Comacchio, con la direzione artistica di Massimiliano Venturi. L’ingresso è gratuito e consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili; gli spettacoli sono adatti a tutti gli spettatori a partire dai 3 anni di età. Aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook ‘Comacchio a Teatro’, programma completo sul sito www.comacchioateatro.it. In caso di pioggia o maltempo, gli eventi saranno rimandati a data da destinarsi. Infoline nel giorno di spettacolo: +39 349 0807587

Commenta