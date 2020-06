Linee guida per la concessione straordinaria di contributi alle scuole paritarie, per lo svolgimento dei centri estivi

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Comune di Bondeno

Il Comune di Bondeno ha approvato le Linee guida necessarie per l’erogazione di contributi alle Scuole d’Infanzia parificate del territorio, allo scopo di organizzare i centri estivi del 2020.

“La condizione di eccezionalità provocata dal COVID-19, e la necessità di dare sostegno alle famiglie durante l’estate, ci ha visto organizzare in tempi tutto sommato rapidi i centri estivi in collaborazione con Spazio 29, ma abbiamo voluto dare anche alle Scuole d’Infanzia parificate del territorio la possibilità di svolgere le attività ricreative per il periodo estivo”. – dicono il Sindaco facente funzioni Simone Saletti e l’Assessore alla Scuola, Francesca Aria Poltronieri – “Parlando di eccezionalità, non dobbiamo dimenticare le conseguenze derivanti dalla sospensione della didattica, per le famiglie, in cui i genitori hanno esaurito permessi e ferie a disposizione, per potere accudire i loro figli. Ora, vanno garantite condizioni di parziale normalità, che i servizi scolastici (pubblici e parificati) possono contribuire a restituire”.

Il Comune ha già riconosciuto, nel corso del tempo, il ruolo delle Scuole paritarie, in funzione del’educazione dei giovani, e nel favorire la socializzazione di bambini e ragazzi in età scolare, che rimangono nel luogo di residenza alla chiusura delle attività scolastiche. Il tutto, quindi, nell’ottica dell’integrazione dei servizi educativi e scolastici e seguendo un modello di “sussidiarietà”.

“Le Linee guida appena emanate dal Comune” – continua Poltronieri – “avranno lo scopo di sostenere i gestori delle scuole d’infanzia del territorio, con un contributo straordinario, al fine di promuoverne l’attività, che si concretizza con l’organizzazione dei centri ricreativi estivi”. Da svolgersi, ovviamente, nel pieno rispetto delle norme sanitarie e del distanziamento sociale. Ma, nel caso specifico del provvedimento approvato dall’Amministrazione, il contributo straordinario viene erogato allo scopo di garantire uniformità di costi su tutto il territorio per le famiglie.

Il Comune garantirà, insomma, un contributo straordinario – previa rendicontazione delle spese sostenute – alle seguenti strutture scolastiche paritarie, che realizzano attività ludico-ricreative estive, ovvero: la Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” di Bondeno (con un contributo massimo di 6.200,00 euro); la Scuola dell’Infanzia “Sant’Eurosia” di Scortichino (con contributo massimo di 2.000,00 euro). I contributi troveranno copertura attraverso l’apposito capitolo di Bilancio: “Contributi a scuole materne private”.

