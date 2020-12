Linguaggi del teatro e dell’attore 2020 – 2021

Tempo di lettura: 2 minuti

Lunedì 30 novembre 2020 è ripartita in modalità telematica l’edizione 2020 – 2021 del laboratorio “Linguaggi del teatro e dell’attore” del Centro Teatro Universitario (CTU) di Ferrara, diretto da Michalis Traitsis, regista e pedagogo teatrale di Balamós Teatro.

Il laboratorio, iniziato a causa dell’emergenza sanitaria in modalità telematica con un incontro settimanale incentrato su forme e scritture della narrazione, è rivolto a studentesse, studenti e a chi desideri vivere un’esperienza nel campo della ricerca e della sperimentazione teatrale

Il laboratorio è iniziato a causa dell'emergenza sanitaria in modalità telematica con un incontro settimanale ogni lunedì alle ore 21.00, è rivolto a studentesse, studenti e a chi desideri vivere un'esperienza nel campo della ricerca e della sperimentazione teatrale, è a numero chiuso con priorità per gli ex-allieve/i del CTU, prevede in questa prima fase propedeutica il percorso "forme e scritture della narrazione", per proseguire alle attività in presenza non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno.

E per testimoniare l’edizione 2019 – 2020 del laboratorio, il CTU ha realizzato il video “Diari di un Presente Sospeso” che raccoglie testi, audio e riprese realizzate dagli allievi del laboratorio, iniziato in presenza e proseguito, a causa dell’emergenza sanitaria, in modalità telematica con un lavoro di scrittura.

Gli allievi del laboratorio durante il periodo del blocco d’emergenza hanno creato un diario dove hanno raccontato il loro presente emotivo. Questi testi scritti sono stati poi registrati da loro stessi e in seguito hanno creato delle immagini video, in un confronto quotidiano con il conduttore del laboratorio. Il materiale infine è stato montato da Marco Valentini e costituisce una documentazione/testimonianza degli allievi del laboratorio del CTU di un periodo particolarmente difficile e avverso per l’intera umanità.

Il video “Diari di un Presente Sospeso” è visibile all’indirizzo: https://vimeo.com/484591871

