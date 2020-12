Tempo di lettura: 4 minuti

I Lions ai tempi della pandemia

In questo periodo così problematico e straordinario che abbiamo voluto rappresentare con una cartolina che riporta l’immagine delle Muse Inquientanti di De Chirico, i Lions, che per più di un secolo hanno risposto alle maggiori sfide dell’umanità, dimostrano la loro grande capacità di resilienza con azioni immediate per affrontare anche e soprattutto nelle proprie comunità i disagi sociali e non solo che scaturiscono dalla pandemia.

I Lions Club Ferrara Estense, Ferrara Host e Ferrara Diamanti, patrocinati dal Comune di Ferrara, si sono uniti nel service “Lions Ferraresi Contro la Fame”.

Quest’anno, causa Covid-19, la tradizionale Colletta Alimentare ha, purtroppo, dovuto svolgersi in maniera differente rispetto agli scorsi anni ed i Lions Ferraresi hanno deciso di rivolgersi direttamente ai propri soci e, più in generale, alla cittadinanza, per raccogliere generi alimentari di prima necessità da consegnare al “Centro di Solidarietà Carità di Ferrara” per la ridistribuzione sul territorio in favore delle famiglie bisognose.

Grandissimo è stato l’impatto dell’iniziativa e solerte e generosa la partecipazione dei Ferraresi.

Tantissimi concittadini, tantissime associazioni e attività commerciali, hanno voluto aderire e, nella giornata di sabato 12 dicembre 2020, sono stati consegnati all’incirca 40 scatoloni di prodotti alimentari.

L’Assessore Matteo Fornasini che ha fortemente supportato l’iniziativa, nonché presente il giorno della consegna dei generi alimentari “ringrazia di cuore tutti i Lions e coloro che hanno partecipato e contribuito. Quest’anno la consueta giornata dedicata alla colletta alimentare non si è potuta svolgere, per cui a maggior ragione queste iniziative di solidarietà sono ancora più importanti.

Grazie anche e sempre ai volontari del Centro di solidarietà Carità e del Banco Alimentare che 365 giorni all’anno si impegnano ed aiutano migliaia di famiglie bisognose”.

Il Covid-19 ha solo cambiato le modalità di raccolta ma non ha mai scalfito il nostro entusiasmo e la voglia di aiutare il prossimo – ha dichiarato il presidente del Lions club Ferrara Estense Giorgio Ferroni – anzi, i problemi economici causati dall’attuale pandemia di Covid-19 sono sempre più frequenti, per questo il nostro aiuto continuerà nei mesi prossimi.

Negli stessi termini il Presidente del Lions Club Ferrara Host Giovanni Casadio il quale evidenzia come in questo periodo particolare, in cui il pensiero ci porta a guardare di più a noi stessi e poco agli altri, impegnarsi nella Raccolta Alimentare ci permette di comprendere che in realtà più aiuti gli altri più aiuti te stesso. E’ fondamentale crederci ed è importante continuare indipendentemente dal periodo.

La Presidente del Lions Club Ferrara Diamanti Anna Quarzi sottolinea che la straordinarietà di ciò che è accaduto ci ‘impone’ di dimostrare con più forza la nostra essenza di Lions al servizio delle comunità. ‘Non si può andare lontano se non si pensa di fare qualcosa per gli altri’ affermava il fondatore dei Lions Melvin Jones, frase che racchiude lo spirito del nostro di impegno verso le collettività.

Felice per il risultato raggiunto il Vice Presidente “Centro di Solidarietà – Carità” di Ferrara Massimo Travasoni che “ringrazia i Lions Estense, Host e Diamanti di Ferrara per questa bella iniziativa che aiuta la nostra opera in maniera concreta e originale. In un momento complesso come questo, ci commuovono creatività e originalità di questo gesto contro paura e indifferenza. La generosa gratuità, che oggi vediamo concreta grazie al Lions e ai benefattori che ci stanno contattando, ci aiuta a superare l’individualismo reso ancora più evidente dal Covid, perché, esercitando la carità, l’abbraccio verso tutti, facciamo esperienza che l’altro è un bene per ognuno. Questa è la promessa per ciascuno di noi e il nostro cordiale augurio.

Questa iniziativa non si limiterà alla Colletta Nazionale: le nuove povertà e la fame sono un problema concreto, pertanto “i Lions Ferraresi”, riproporranno la raccolta almeno tre volte all’anno alla luce di #weserve

