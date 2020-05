Tempo di lettura: 3 minuti

L’Istituto di istruzione superiore Rita Levi Montalcini di Argenta e Portomaggiore ha appena pubblicato nel proprio sito https://www.iisap.edu.it un documento che, nello spirito della rendicontazione sociale, condivide con tutta la comunità scolastica le azioni realizzate sinora a supporto della didattica a distanza (DAD).

Grazie al lavoro di tutto il personale scolastico l’Istituto è stato in grado di tenere aperto un dialogo costante con le studentesse e gli studenti e le loro famiglie per soddisfare le esigenze emerse e superare le problematiche che potessero inficiare l’efficacia del processo di insegnamento- apprendimento durante la didattica a distanza.

L’Istituto, per venire incontro alle esigenze dei propri studenti in questa fase, ha concesso in comodato d’uso gratuito 53 computer portatili, il totale della dotazione, e ne ha acquistati ulterior i 15 che tra due settimane potrà utilizzare per venire incontro alle future esigenze tecniche che dovessero manifestare studenti o docenti.

Grazie anche al contributo dell’USR-ER, la scuola ha messo, inoltre, a disposizione dei propri alunni ben 30 SIM per il traffico dati, i due terzi delle quali sono state già assegnate.

Fondamentale è stata la collaborazione tra amministrazione scolastica e Consiglio di Istituto, che ha consentito di attuare strategie condivise che fossero efficaci in tempi brevi.

Durante queste settimane la scuola si è anche dotata di un nuovo logo, la M di Montalcini, costituita da tre elementi, ognuno dei quali con il proprio colore rappresenta un indirizzo di studi: azzurro per il tecnico, verde per il professionale e amaranto per il liceo. Ogni elemento ha una forma che ricorda le onde del mare, a rappresentare la fluidità con la quale l’organizzazione scolastica si adatta al territorio e declina le sue azioni in base a una continua analisi e riprogettazione.

Il nuovo logo, dichiara il Dirigente scolastico prof. Diego Nicola Pelliccia, ’”rappresenta la voglia dell’Istituto di affermare la propria identità dopo gli accorpamenti e il cambiamento di intestazione degli ultimi anni”.

Durante i colloqui scuola-famiglia, svoltisi in videoconferenza nell’ultima settimana di aprile, i feedback dei genitori sulle azioni della scuola sono stati positivi.

La DAD al Montalcini, si è rivelata un’arma vincente, attraverso la quale ogni Consiglio di classe si è dotato di un orario stabile di interventi online, con un monte ore che si attesta intorno al 50% delle ore svolte in presenza continuando il proprio dialogo educativo quotidiano con i propri studenti.

La scuola ha profuso un grande sforzo per non abbandonare nessuno.

Il Dirigente Scolastico prof. Pelliccia, che ha coordinato in modo egregio, razionale, ma soprattutto ‘umano’ l’intero ‘meccanismo’ ha dimostrato nel suo primo anno da Dirigente di riuscire a far fronte a questa situazione di emergenza coadiuvato da docenti, ATA, studentesse, studenti e famiglie, che in modo sinergico e compatto hanno ‘costruito’ un meccanismo di lavoro a Distanza che ha portato e sta portando tuttora a risultati sorprendenti, ma altamente gratificanti.

