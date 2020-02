L’Istituto Montalcini sfiora il primo posta al premio provinciale Scuola digitale di Ferrara

Da: IIS Montalcini.

Per un soffio l’Istituto tecnico Montalcini di Portomaggiore non ha vinto la competizione scuola digitale che si é svolta al cinema Boldini il 14 febbraio.

con il suo robohand.

L’Istituto ha partecipato alla gara con il suo robohand, totalizzando 51 punti e arrivando secondo; il primo posto é andato all’IIS L. Einaudi con 53 punti per la realizzazione di un “Museo Casa Romei in 3D”, quindi per soli due punti la gara é stata persa.

Tale competizione, organizzata per il secondo anno consecutivo, dall’IIS “Copernico-Carpeggiani”, ha visto quattro scuole di primo ciclo e cinque del secondo ciclo contendersi l’ambito premio di 1000 euro per ciascuna sezione.

La giuria ha scelto i progetti ritenuti più meritevoli, trovandosi a giudicare sia la produzione di brevi video che le presentazioni dal vivo a cura dei partecipanti.

Al Montalcini é stato assegnato quale riconoscimento un kit di Arduino, che potrà essere utile per portare avanti la ricerca già avviata e presentata al premio.

Niente é perduto, però, per gli studenti del Montalcini che sono in attesa di sapere se si sono qualificati per le competizioni welcome to automation che si svolgerà ad Aprile a Reggio Emilia e per le Olimpiadi di robotica che si disputeranno a Genova nel mese di Maggio.

Un impegno fattivo e quotidiano nel campo della robotica e dell’automazione, che giova e amplia il bagaglio di conoscenze e competenze degli studenti del Montalcini, che una volta diplomatisi non faranno fatica a trovare un’occupazione di pregio.

