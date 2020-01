L’Italia dica no alla guerra!

Da: Ufficio Stampa Gruppo L’Altra Emilia Romagna

L’Altra Emilia Romagna aderisce al presidio di sabato 11 gennaio alle 17 in piazza Municipale contro la guerra in Iran.

L’uccisione del generale iraniano Soleimani a Baghdad è un atto di terrorismo internazionale che ha portato inesorabilmente a riaccendere la guerra nell’area; a seguito di questo, infatti l’attacco iraniano a Basi militari USA in Iraq.

Pur non nutrendo alcuna simpatia per la Repubblica Islamica dell’Iran, non possiamo che reputare Trump un pericoloso terrorista e gli USA la principale minaccia alla convivenza internazionale.

L’Unione Europea e l’Italia devono assumere un ruolo di pace, invitiamo il governo italiano a ritirare le truppe dagli scenari di guerra per non essere complici dell’ennesimo massacro, dove come sempre, a pagarne le conseguenze saranno soprattutto i civili.

