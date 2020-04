Tempo di lettura: 2 minuti

Rubrica a cura di Fabio Mangolini e Francesco Monini

Continua, e vi terrà compagnia per almeno un mese, LO CUNTO DE LI CUNTI, l’appuntamento quotidiano con la buona letteratura, con la lettura. con l’ascolto. Questa rubrica – che mette insieme, speriamo in armonia, la voce, l’immagine e la scrittura – è il risultato di un lavoro di squadra, dove ognuno ha messo a disposizione le sue idee e il suo specialismo. E’ quindi giusto citare qui, in rigoroso ordine alfabetico, tutti quelli che hanno collaborato a questa piccola impresa:Fabrizio Bonora, Marcello Brondi, Jonatas Di Sabato, Paola Felletti Spadazzi, Fabio Mangolini, Francesco Monini, Enrico Taccone e Carlo Tassi.

Cogliamo l’occasione per fare un appello ad autori, editori e fini dicitori. Come già ricordato, Ferraraitalia non vuole rubare le parole altrui. In altre parole: tutti i testi e tutte le voci che trovate in Lo cunto de li Cunti, sono libere dai diritti d’autore o provvisti delle relative liberatorie. Ad Autori, Eredi e Case Editrici, quindi ai proprietari dei diritti di testi che loro stessi valutano meritevoli di entrare in questa rassegna, chiediamo di mettersi in contatto con noi e di consentirne il loro uso temporaneo e gratuito. Lo stesso chiediamo ad Attori, Raccontastorie e Interpreti che volessero prestare la loro voce. L’indirizzo è il seguente: direttore@ferraraitalia.it

Non ci rimane che augurare a tutti buon ascolto, buona visione e buona lettura. Oggi è il turno di un magnifico racconto di Grazia Deledda, Una grande scrittrice, un premio Nobel, ma chissà – forse per la sfortuna di nascere donna nel Novecento dei maschi? – ingiustamente trascurata.

(I Curatori)

