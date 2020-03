L’Osservatorio interviene sul Decreto Cura Italia

Da: Osseravatorio Ferrara Cultura Eventi.

L’Osservatorio Cultura ed Eventi Ferrara commenta le misure del Decreto per il settore cultura, spettacolo ed eventi.

Misure importanti per il settore culturale, ma alcuni fronti restano scoperti. L’Osservatorio Cultura ed Eventi Ferrara, nato la scorsa settimana su iniziativa di oltre 50 realtà culturali della nostra città per far fronte alle gravi difficoltà del settore comportate dall’emergenza Coronavirus, analizza e commenta gli articoli del Decreto Cura Italia di rilevanza per imprese e associazioni che operano nello spettacolo, nella cultura e negli eventi.

“Il Decreto contiene importanti misure ed è sicuramente un primo passo apprezzabile – commenta l’Osservatorio – vi sono però alcuni elementi di criticità, di cui in questi giorni associazioni di rappresentanza e altre articolazioni nazionali del nostro settore si stanno facendo portavoce, in vista della discussione del Decreto Legge in Commissione Senato”.

A partire dagli ammortizzatori sociali in deroga e altre misure a sostegno dei lavoratori, “che hanno lasciato esclusi i lavoratori intermittenti dello spettacolo. Una dimenticanza che deve necessariamente essere colmata, per non discriminare lavoratori che, al pari di tutti gli altri, hanno regolarmente pagato tasse e versato contributi”.

L’articolo 89 del Decreto ha previsto l’istituzione di un Fondo spettacolo, cinema e audiovisivo con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2020, le cui modalità di ripartizione verranno stabilite da un decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. “È fondamentale – commenta l’Osservatorio – che tale fondo venga esteso anche a tutto il settore degli eventi culturali e del non profit culturale, che senza adeguate misure di sostegno rischia di non riuscire a ripartire”.

Sul fronte degli appalti e delle concessioni in ambito museale e culturale, “è fondamentale che il Decreto preveda la possibilità per le stazioni appaltanti di concordare la modifica temporanea dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative che non possono effettuare le proprie prestazioni a causa delle misure straordinarie disposte per contenere l’emergenza”. Allo stesso modo, prosegue l’Osservatorio, “sarebbe di primaria importanza emanare norme specifiche per autorizzare gli enti locali ad operare in deroga rispetto all’erogazione di contributi alle attività culturali e alla riscossione di oneri e imposte locali. Così come individuare un credito d’imposta a copertura del canone di locazione relativo ai mesi di chiusura degli spazi di aggregazione del non profit culturale. Inoltre, individuare agevolazioni fiscali per i privati che affittano ad enti del terzo settore nel prossimo futuro”.

“Come Osservatorio – concludono i promotori – stiamo seguendo con attenzione le novità normative e siamo in contatto con le articolazioni nazionali delle associazioni di rappresentanza del settore – da Arci nazionale, a Cna a Legacoop Culturmedia – per riuscire a tenere informati i nostri aderenti e rappresentare le nostre istanze. Al tempo stesso, stiamo definendo le misure e proposte necessarie a livello locale per il nostro settore da discutere in tempi rapidi con l’amministrazione, nell’auspicio che il Comune riveda il bilancio tenendo conto della priorità assoluta in questa fase difficile: garantire la salvaguardia delle imprese e realtà del nostro territorio per consentir loro di ripartire, quando sarà possibile”.

L’OSSERVATORIO FERRARA CULTURA EVENTI è composto da:

ARCI FERRARA APS

ARCI BOLOGNESI APS

ARCIGAY FERRARA-GLI OCCHIALI D’ORO APS-

ASSOCIAZIONE CULTURALE FERRARA OFF

ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTRAROCK

ASSOCIAZIONE IF-INTERNAZIONALE A FERRARA

BALAMOS TEATRO APS

BASSO PROFILO

CARDINI

CENTRO PROMOZIONE SOCIALE IL QUADRIFOGLIO

CNA CULTURA

CONSORZIO FACTORY GRISU’

CONSORZIO WUNDERKAMMER

CORNUCOPIA PERFORMING ARTS LAB

DELPHI INTERNATIONAL

DINAMICA MEDIA

DI MEDIA

DOC SERVIZI FERRARA

ENDAS FERRARA

ENTE PALIO della CITTA’ DI FERRARA

FEEDBACK APS

FERRARA BUSKERS FESTIVAL

FERRARA FILM COMMISSION

FERRARA FILM FESTIVAL

FERRARA SOTTO LE STELLE

FERRARIAE DECUS

FESHIN COUPON

FESHION EVENTI

FIUMANA APS

GRUPPO AQUILONISTI VULANDRA

IL TURCO APS

IN-NOVA SRLS

JAZZ CLUB FERRARA

KEEPON LIVE

LABORATORIO APERTO FERRARA-EX TEATRO VERDI

LEGACOOP CULTURMEDIA

LE PAGINE

LE IMMAGINI

MADE EVENTI

PANT’ART’TE’ APS

RIAPERTURE

RENFE

SCUOLA DI MUSICA MODERNA AMF

SONIKA APS

STILEVENTI

STREET & STAGE srl

STUDIO BORSETTI

STUDIO SIGFRIDA

SUONO E IMMAGINE

TEATRO NUCLEO

TEATRO ARKADIIS

OFFICINA MECA APS

OFFICINA TEATRALE A_CTUAR APS

WEB RADIO GIARDINO APS

WITOOR

