Luca Pani a Unife per parlare di “Deep medicine: big data e il futuro della nostra sanità”

Da: Ufficio Stampa di Università di Ferrara

Giovedì 23 gennaio alle ore 14.30 nell’Aula 3 del Polo didattico di Cona, il Prof. Luca Pani (University of Miami – M. Miller School of Medicine, Miami, USA e Università di Modena e Reggio Emilia) presenterà un seminario dal titolo “Deep medicine: big data e il futuro della nostra sanità”.

Il Prof. Pani è stato a lungo Presidente di AIFA, veste nella quale ha fra l’altro affrontato la vicenda Stamina, ed è un’autorità mondiale nel settore della ricerca traslazionale e clinica e in quello degli aspetti regolatori e rimborsabilità dei trattamenti farmacologici e delle terapie avanzate.

Così il Professor Pani introduce il tema del suo intervento: “La Medicina e la Biologia – per come le abbiamo conosciute e studiate – non esistono più: si sono evolute in Scienze dell’Informazione. Il seminario presenterà gli avanzamenti più aggiornati sulle tecnologie responsabili di questa rivoluzione inarrestabile, per mettere in evidenza il ruolo insostituibile dei Medici in un futuro sempre più prossimo”.

L’iniziativa è organizzata con la collaborazione dei Professori Girolamo Calò e Michele Simonato della Sezione di Farmacologia del Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università di Ferrara.

