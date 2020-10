LyondellBasell a supporto di chi ha bisogno Global Care Day

Tempo di lettura: 6 minuti

Ferrara, 17 ottobre 2020 – I volontari di LyondellBasell, consapevoli del valore del tempo, delle risorse e delle partecipazione attiva, hanno organizzato la 21a Giornata di Volontariato e Solidarietà, Global Care Day, in tutto il mondo coinvolgendo 80 i siti in cui l’azienda è presente con le sue attività produttive a supporto di progetti legati all’emergenza sociale.

Quest’anno, infatti, il principale obiettivo della multinazionale – presente anche a Ferrara con sito produttivo e Centro di Ricerca Giulio Natta – è stato quello di dare un aiuto concreto alla crisi sociale causata dalla pandemia, pertanto i progetti sono stati focalizzati principalmente all’emergenza sociale, in linea con la donazione effettuata a tutti i Banchi Alimentari nel mondo all’inizio dell’emergenza.

LyondellBasell ha scelto di non cancellare l’evento nonostante la pandemia in corso, ma al contrario si è attivata con progetti nei quali i volontari nel mondo potessere lavorare in sicurezza, fisicamente o virtualmente. L’evento del 2020 è stato diverso rispetto agli anni passati, ma questo non ha fermato #TeamLYB. Mettendo la sicurezza in prima linea, l’azienda ha implementato le precauzioni COVID-19: allontanamento sociale; eliminazione di lavori di gruppo; uso della mascherine.

I dipendenti del sito estense si sono attivati organizzando una colletta alimentare a favore dell’Emporio Solidale che sostiene le famiglie bisognose del nostro territorio, trasformando il Global Care Day in una vera e propria gara di solidarietà con circa 80 cartoni pieni di beni di prima necessità raccolti in una sola giornata contenenti alimenti per bambini, olio, scatolame e quanto richiesto dall’Associazione.

La Giornata di Volontariato è un’occasione per essere vicini alle nostre comunità con progetti a supporto di chi ha maggiormente bisogno”, ha dichiarato Corrado Rotini, Amministratore Delegato di Basell Poliolefine Italia S.r.l. di LyondellBasell. “E’ stato naturale per i nostri dipendenti, in questo periodo di crisi, dare un aiuto concreto organizzando la colletta alimentare e ancora una volta abbiamo assistito a una gara di solidarietà da parte di tutti. I nostri colleghi si sono prodigati attivamente per realizzare questo progetto, nonostante le procedure e le restrizioni attualmente vigenti nel sito. E’ stata”, conclude Rotini “ancora una volta un’esperienza unica che ha testimoniato lo spirito di collaborazione e il grande lavoro di squadra a favore di chi ha bisogno. Un sincero grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla colletta, all’iniziativa e all’Associazione Il Mantello per il suo costante impegno sul territorio.”

“Siamo sinceramente grati all’azienda e ai dipendenti che si sono operati per aiutare la gestione del nostro emporio solidale attraverso la colletta e una donazione a nostro favore” ha dichiarato Giulia Fiore, Presidente dell’associazione Il Mantello “Quando siamo entrati in azienda abbiamo trovato accoglienza e operatività a collaborare con noi. L’Emporio Solidale “il mantello” è un progetto di comunità la cui forza è basata proprio sul dialogo e il lavoro costante di rete. La pandemia ha evidenziato non solo le fragilità del nostro sistema, ma anche la capacità della società di sviluppare la resilienza necessaria per far fronte a tali fragilità. Grazie, infatti, alla generosità ed alla sensibilità dimostrata nei confronti di coloro che vivono in una condizione di precarietà economica e sociale, l’associazione “il mantello” ha potuto dare supporto ad altre 170 famiglie che si sono trovate in difficoltà a causa della crisi da Covid-19, oltre alle 131 che già venivano sostenute. Desidero ringraziare con affetto e sincerità, a nome di tutti i volontari, l’azienda LyondellBasell e tutti i dipendenti per l’aiuto prezioso”.

La Giornata di Volontariato, per l’edizione 2020, è stata organizzata all’interno del sito, nel rispetto delle procedure attualmente in vigore: il pulmino dell’Associazione ha trascorso un’intera giornata visitando tutti i reparti, laboratori, uffici e sale quadro per ritirare gli acquisti effettuati dai dipendenti in accordo con le necessità dell’Emporio Solidale.

Emporio Solidale

Un emporio solidale è una forma di contrasto alla povertà le cui caratteristiche possono variare notevolmente da territorio a territorio; “il mantello” di Ferrara è un luogo simile ad un piccolo market in cui persone e/o famiglie in difficoltà socio-economica possono, per 12 mesi (rinnovabili al massimo fino ai 18 mesi), ricevere un aiuto per raggiungere piccoli obiettivi di miglioramento rispetto alla situazione personale/familiare che stanno vivendo. I volontari (persone non pagate che mettono a disposizione il proprio tempo libero a titolo gratuito) sono disponibili a svolgere dei colloqui di accompagnamento, segnalare corsi di formazione gratuiti, avviare ad un percorso di orientamento al lavoro (obbligatorio per chi è disoccupato), offrire la possibilità di partecipare ad attività culturali e sportive gratuite, fornire consulenza legale e aiuto psicologico. L’accesso all’emporio solidale, inoltre, prevede la distribuzione di beni alimentari e di prima necessità attraverso un piccolo market.

LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) è una delle più grandi aziende al mondo nel campo dei materiali plastici, dei prodotti chimici e della raffinazione. Grazie ai suoi dipendenti presenti in tutto il mondo, LyondellBasell produce materiali plastici e prodotti che sono la chiave per trovare soluzioni alle moderne sfide come il miglioramento della sicurezza degli alimenti grazie a imballaggi leggeri e flessibili, la purezza dell’acqua grazie a tubature sempre più resistenti e versatili, il miglioramento della sicurezza, del comfort e dell’efficienza del combustibile di molti veicoli e autocarri sulle strade, la garanzia di un funzionamento sicuro ed efficace degli elettrodomestici e dei dispostivi elettronici. LyondellBasell vende i suoi prodotti in oltre 100 paesi ed è il più grande produttore al mondo di compound di polipropilene, nonché il più importante licenziatario di tecnologie per poliolefine. Nel 2020 LyondellBasell è stata nominata per il terzo anno consecutivo una delle società più ammirate nel mondo, the World’s Most Admired Companies da Fortune Magazine. Per maggior informazioni su LyondellBasell: www.lyondellbasell.com

Il sito di Ferrara –Il sito e il Centro Ricerche di LyondellBasell di Ferrara fanno parte in un complesso multi-societario. Il sito ha una lunga e gloriosa storia nell’industria delle poliolefine e continua a focalizzarsi sulla sua tradizione di innovazione grazie alla sinergia tra le attività del Centro Ricerche Giulio Natta, con impianti pilota e laboratori, e la produzione di polipropilene e di catalizzatori. Il polipropilene prodotto a Ferrara viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni che spaziano dall’imballaggio alimentare ai prodotti medicali e ai componenti per il settore automobilistico, per citarne alcune.

