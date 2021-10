Tempo di lettura: 3 minuti

l’Ultimo Rosso è volutamente eccentrico, può richiamare la passione, la rivoluzione, la distanza dal convenzionale, la sorpresa, il mattone rosso di Ferrara… Qualsiasi cosa venga in mente a ogni partecipante.

L’Italia è un paese di “poeti” ma gli italiani non leggono libri, soprattutto non leggono libri di poesia. La poesia “degli altri” è considerata difficile, un po’ come l’arte astratta.

Questa rassegna di poesia vuole spargerne il seme, incentivare la lettura (a bassa e alta voce) della poesia, proporre la poesia come lingua intima e universale, un riflesso primordiale, quel che rimane del mondo prebabelico.

Dunque una poesia che invade tutta la città, che scende in strada e interrompe per un attimo il quotidiano, che sorprende, improvvisa, provoca. Una poesia che rifiuta i palchi, i premi, le etichette. In ultima analisi, una poesia politica: rivoluzionaria, sovversiva, anarchica.

15 ottobre – 18.00–19.00 : Poeti e poesie per le strade di Ferrara



ROTONDA FOSCHINI FRANCESCO LOCHE – MATTEO PAZZI ⊗ PIAZZETTA DEL CARBONE AMBRA SIMEONE – FRANCO MOSCA ⊗ VIALE KRASNODAR (PIAZZALE CONAD) LIVIA SILVESTRI- PIER LUIGI GUERRINI ⊗ VIA GARIBALDI (ACCANTO LIBRERIA FELTRINELLI) ALBERTO RONCHI – CARLOTTA MANTOVANI ⊗ DAVANTI BIBLIOTECA BASSANI (BARCO) ROBERTA BARBIERI – CRISTIANO MAZZONI ⊗ VIA SARACENO (DAVANTI LIBRERIA SOGNALIBRO) ROBERTO DALL’OLIO – MARIA MANCINO ⊗ DAVANTI BIBLIOTECA ARIOSTEA ROBERTA DE TOMI – BRUNO MONTANARI ⊗ INGRESSO PARCO MASSARI LUCIA BONI – RITA BONETTI ⊗ PIAZZETTA SAVONAROLA LIDIA CALZOLARI – ROSARIA MUNAFO ⊗ PIAZZA TRENTO TRIESTE (DAVANTI LIBRERIA MEL LIBRACCIO) ROBERTO PALTRINIERI – ELEONORA ROSSI ⊗ PORTICI DI PIAZZA BRUNO BUOZZI (PONTELAGOSCURO) BENIAMINO MARINO – STEFANO PEVERIN

Nota: Potrebbero esserci piccole variazioni nella composizione delle coppie poetiche. Vi informeremo nei prossimi giorni.

16 ottobre – 10.00-12.00 : Reading collettivo nel giardino della Biblioteca Ariosta

12:00-13:00 : Scambi poetici con piccolo rinfresco



Hanno collaborato: Alberto Ronchi – Ambra Simeone – Angelo Andreotti – Anna Bellini – Beniamino Marino – Bruno Montanari – Carlo Tassi – Carlotta Mantovani – Cristiano Mazzoni – Eleonora Rossi – Enrico Taccone – Francesco Loche – Francesco Monini – Franco Ferioli – Franco Mosca – Gianpaolo Benini – Lidia Calzolari – Luca Chizzoni – Luca Ispani – Lucia Boni – Maria Mancino – Matteo Pazzi – Pier Luigi Guerrini – Rita Bonetti – Roberta Barbieri – Roberta De Tomi – Roberto Dall’Olio – Roberto Paltrinieri – Rosaria Munafò – Stefano Peverin – Tommaso Monini

Nota 1 : Per entrare nel giardino della Ariostea (via gioco del pallone) è necessario munirsi di mascherina.

Nota 2 : Si invitano i partecipanti e gli amici di ferraraitalia a portare qualcosa per il rinfresco.

