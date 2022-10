Molti anni fa ho pubblicato, nell’introduzione al libro di Teresa Forcades Siamo tutti diversi (Castelvecchi Editore) il racconto Il mio nome è Farkunda, poi pubblicato nel 2018 su questo quotidiano [leggi Qui].

Dopo pochi anni ho pubblicato un romanzo che tratta il tema spinoso e controverso della maternità surrogata dal titolo Il mio nome è Maria Maddalena (Marlin Editore).

Non ricordavo di avere intitolato il racconto in questo modo e quando sono andata a ricercarlo, in occasione della tragica morte di Mahsa Amini, mi sono accorta della curiosa similitudine tra i due titoli.

Il mio nome è Farkhunda è dedicato alla giovane musulmana Farkhunda Malikzada, linciata a morte a Kabul, per aver predicato per ore nel cortile del santuario denunciando i traffici di finti amuleti.

Farkhunda studiava diritto islamico e lavorava come maestra volontaria, mentre Maria Maddalena, la protagonista del mio romanzo, è una giovane occidentale, che avventatamente si presta come madre surrogata per scoprire poi, a contatto con le popolazioni indigene dell’Amazzonia, quanto sia importante il sapere ancestrale che appartiene ai nostri corpi, che da millenni passa di generazione e in generazione.

Maria Maddalena si rende conto che che abbandonare questo prezioso sapere nella mani della scienza e dei laboratori sia l’errore più grave che l’umanità possa fare, perché equivale a perdere per sempre il senso stesso di umanità.

Mi sono chiesta: “Perché dunque la somiglianza nel titolo se le storie che li hanno ispirati sono così diverse?” La risposta è semplice, dare il nome è il primo atto che facciamo quando nasce un bambino o una bambina. Il nome riconosce all’altro o all’altra la sua unicità.

Con il nome si entra nella comunità e si acquista lo status di autodeterminazione. Nelle mie ricerche femministe ho compreso che il concetto di autodeterminazione è alla radice di ogni pratica e ragionamento filosofico femminista.

L’autodeterminazione per le donne, in tutte le società, da sempre, però è sempre fortemente condizionata a comportamenti ‘morali’ dettati dal sistema patriarcale.

La lunga storia della liberazione femminile si muove in questo ambito ed è continuo oggetto di ricerca e di comprensione ancora oggi, proprio perché coniugare libertà e amore, libertà e comunione è una continua sfida.

Cosa significa autodeterminarsi? Per me agire in sintonia con il proprio essere all’interno della comunità in cui viviamo. Dunque autodeterminarsi è un atto in continuo divenire ed è sempre legato al dialogo che dà dentro si sviluppa con il fuori: la famiglia, la comunità, la società, la nazione, il mondo.

Per le donne il dialogo con il fuori, con ciò che è pubblico, è sempre stato mediato dalla legge del Padre. Ecco dunque che le donne fanno parte dell’umanità ma sono ‘figlie di un dio minore’.

Il fatto di ricevere un nome alla nascita, però, ci ricorda che siamo unici e distinti e che c’è un confine inviolabile, quello della nostra coscienza, che appartiene solo a noi, neanche la legge lo può invadere. È quell’afflato dell’anima che, quando raggiunge la via della sua espressione attraverso l’incarnazione, guida le nostre azioni.

Mi chiederete dunque perché sono partita dai miei scritti per giungere a parlare di quanto sta avvenendo in Iran e di come la sua narrazione stia facendo il giro del mondo. Perché la tragica storia di Mahsa Amini, il cui nome questa volta ha fatto il giro del mondo, non è altro che la storia di moltissime donne alle quali non è permesso esprimersi in conformità al loro sentire.

Ciò che mi ha lasciato perplessa nella narrazione di Masha è stato il fatto che, in questa occasione, il suo nome è echeggiato in tutti i social, in tutti i media, nei telegiornali di tutto il mondo.

Ho ascoltato donne femministe islamiche felici di portare lo hijab, e non erano meno femministe di chi non lo vuole portare. Il tema non è lo hijab si o lo hijab no, ma il vero punto è se portare lo hijab ti corrisponda, a te singola donna, sia che tu sia iraniana, afghana, americana.

E il fatto, che qualunque sia la tua scelta, questa non comporti la perdita di diritti inviolabili quali l’autodeterminazione, perché l’autodeterminazione non è staccata dalle radici della terra madre che ci ha viste nascere, come ci insegna il lungo percorso, ancora in corso, della lotta all’autodeterminazione dei popoli indigeni.

Noi siamo figlie dell’ambiente che ci ha viste crescere, della storia e della cultura di quell’ambiente, ma siamo anche la spinta verso il nuovo mondo che contribuiremo a costruire e, in questo ‘nuovo’, rientra proprio la forza dell’atto di autodeterminarsi.

Non è dunque la verità occidentale ‘la verità assoluta’, ma è lo stare dentro le propria storia e cultura con la creatività delle nuove generazioni, che fa la differenza.

Per Farkunda avevo scritto ma, all’epoca, le era stato dedicato un trafiletto o poco più, e la lotta per l’abolizione universale della maternità surrogata conta tantissime storie di donne che hanno subito violenze inenarrabili nel silenzio più assoluto.

Ricevere da diversi amici e amiche che, poco o quasi mai, si sono interessati alle mie battaglie femministe il video di una giovane iraniana che parla di Mahsa Amini per attaccare direttamente il governo iraniano mi ha insospettito.

Quando l’occidente si muove compatto per condannare un governo attraverso l’uso strumentale della storia di una donna, io vedo in azione il patriarcato e non la difesa dei diritti delle donne.

Spero di non essere fraintesa; la storia di Mahsa Amini e dei milioni di ragazzi e ragazze iraniane schiacciati da un potere disumano, mi tocca nel profondo, ma l’ipocrisia del potere patriarcale occidentale, che utilizza una storia tragica a suo uso e consumo e contemporaneamente ti vende la maternità surrogata come un atto di amore e altruismo, quando è solo immettere sul mercato la maternità, senza la minima autocritica, mi pare ancora più disumano.

È da tempo che noto che, nelle democrazie progressiste, la rivendicazione dei diritti delle donne viene sempre ribadita quando è strumentale a certe logiche di potere.

D’altronde non c’è da stupirsi, il patriarcato appartiene anche alla nostra cultura e come dice bene la Guzman “il patriarcato è IL SISTEMA che produce tutte le oppressioni, tutte le discriminazioni e tutte le violenze che vive l’umanità e la natura, ed è costruito storicamente sopra il corpo delle donne!”

