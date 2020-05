Manifestazione delle “LENZUOLA BIANCHE” PER L’OSPEDALE DEL DELTA

Tempo di lettura: 2 minuti

L’ospedale del Delta, già dal 2013, viene costantemente impoverito attraverso scelte discutibili. Per questo motivo l’Amministrazione comunale di Lagosanto, dopo avere presentato una proposta per il ripristino alle condizioni originali del nostro amato nosocomio, ha indetto una pubblica manifestazione simbolica (aperta a tutti coloro che vorranno partecipare: dalla cittadinanza, agli operatori sanitari e alle forze politiche di ogni schieramento poiché la sanità non ha colore politico e non ha confini geografici). Tale manifestazione non violerà l’attuale normativa per il contenimento del Coronavirus, in quanto si svolgerà per tutta la giornata di domenica 31 maggio con questa modalità: si chiede di appendere alle finestre, ai balconi e ai cancelli delle proprie abitazioni un lenzuolo bianco, ciò al fine di manifestare il proprio disappunto, verso ciò che sta accadendo al Delta, nonché la ferrea volontà delle genti del basso ferrarese di avere una sanità funzionale come lo era prima del 2013, in particolare modo per tutti quei cittadini che fanno parte del bacino di utenza del nosocomio di Lagosanto: da Gorino a Comacchio. Ringraziamo tutti coloro che parteciperanno, dando così voce al territorio del basso ferrarese, che salutiamo con un arrivederci a domenica. Infine l’Amministrazione comunale di Lagosanto vuole ricordare che non smetterà di lavorare per una sanità di qualità che tuteli non solo i cittadini ma anche gli operatori sanitari (medici, infermieri e OSS).

