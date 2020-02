Manifestazioni contro la chiusura della scuola primaria di Francolino

Da: Partito Democratico di Ferrara.

Questa mattina, una delegazione del PD di Ferrara formata dal segretario comunale nicola Minelli, da Davide Bertolasi in rappresentanza del Gruppo PD in consiglio comunale e da Elia Cusinato, segretario del circolo PD di Francolino ha partecipato alla manifestazione dei genitori, contro la chiusura della scuola primaria di Francolino.

“Ho subito notato – afferma Davide Bertolasi – un grande assente, anzi due: il sindaco e l’assessora alla pubblica istruzione, estremamente propensi a “ruggire” sui social e sui giornali, per poi invece “belare” (o meglio, non presentarsi) davanti ai diretti interessati. Ma alle responsabilità non è possibile sfuggire e pertanto abbiamo presentato un’interpellanza per chiedere conto dell’enorme problema che riguarda due comunità: quella di Francolino e quella di Malborghetto di Boara.”

“Vedere le frazioni di Francolino e Malborghetto contrapposte – prosegue Nicola Minelli – per accaparrarsi la classe prima non è uno spettacolo costruttivo, la giunta deve farsi carico di salvare entrambe le scuole e con esse tutte le scuole che sopravvivono nelle frazioni, incentivando sia a livello economico che con servizi maggiori chi iscrive il proprio figlio in una scuola delle frazioni. E facendosi carico di studiare con l’Ufficio scolastico provinciale una soluzione che salvaguardi entrambi i plessi.”

“Sono contento – conclude Elia Cusinato – che questa mattina il paese abbia preso parte alla mobilitazione. La chiusura di una scuola non è mai un bel segnale per il paese, l’istruzione deve essere al primo posto. Spero che si trovi la soluzione migliore per le famiglie di Francolino e Malborghetto.”

PG 22562 interpellanza scuole francolino malborghetto

