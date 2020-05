Maratona digitale per la Giornata dell’Europa al Carducci

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Liceo Carducci

Ritrovare i principi di solidarietà e pace, che hanno ispirato la nascita e la

continuazione, pur non priva di difficoltà, del grande sogno di un’Europa unita, è il

motivo ispiratore della Maratona digitale per la Giornata dell’Europa, in programma al

Liceo Carducci venerdì 15 maggio dalle 10 alle 12.

Sul palcoscenico della piattaforma Meet si alterneranno in collegamento online gli

studenti e i docenti impegnati in prima linea nei Progetti di educazione alla

cittadinanza europea (Mep, Pon Europe for Millennials, EPAS, Euroschola), per

condividere elaborati, pensieri, riflessioni sulle esperienze che hanno arricchito la

scuola di una forte vocazione europeista.

Accanto agli studenti, saranno presenti con contributi offline, quanti hanno loro

offerto approfondimenti e visioni nuove, più ampie, talvolta critiche del Progetto

europeo, personalità provenienti dal mondo universitario come la Prof.ssa Fioravanti

(Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi Ferrara); dalle istituzioni

rappresentate dalla Dott.ssa Forni (Ufficio in Italia del Parlamento europeo) e dalla

Dott.ssa Piganti (Ufficio Relazioni Internazionali e Progettazione Europea del

Comune di Ferrara); dal Movimento Federalista Europeo e Giovani Federalisti

Europei (Dott.ssa Zadro, Dr. Lugli, Dr.Magnani, Dr.Pasquini, Dr.Bertocco) e dal

mondo della musica (Prof.Badolato).

Studenti, docenti e relatori, in questi anni, hanno dato vita ad una grande comunità

educante che quest’anno ha permesso, all’Istituto di via Canapa, guidato dalla

Dott.ssa Piva, di ottenere il riconoscimento di Scuola Ambasciatrice del Parlamento

Europeo.

