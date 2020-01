Marcella Zappaterra e Marco Fabbri a Fiscaglia per parlare di infrastrutture venerdì 10 gennaio.

Da: Organizzatori

L’Emilia-Romagna per il lavoro, le infrastrutture e l’ambiente” è il titolo dell’iniziativa in programma per domani sera, venerdì 10 gennaio, a Massafiscaglia. A intervenire saranno i candidati Pd AL Consiglio regionale Marcella Zappaterra a Marco Fabbri. L’appuntamento è al Teatro Vittoria, in via Castello 16, alle ore 21.00.

I tre temi al centro del dibattito sono strettamente correlati per il futuro e lo sviluppo di Fiscaglia e di tutta la nostra provincia. Massima attenzione infatti al lavoro e alla buona occupazione: la nostra economia è in ripresa ma dobbiamo accelerare e per farlo non possiamo prescindere da una rete infrastrutturale all’altezza delle

esigenze del mondo produttivo. E l’ambiente non può più essere considerato una variabile secondaria. In Emilia-Romagna puntiamo allo sviluppo e alle tutele ambientali, evitando la cannibalizzazione del territorio e favorendo con investimenti e politiche di programmazione adeguate, una crescita sostenibile” dichiara Marcella

Zappaterra.

