Marcella Zappaterra: “Grazie, sarò la tua voce in Regione!”

Ben ritrovati e ben ritrovate dopo una data storica per l’Emilia-Romagna!

Ce l’abbiamo fatta! Stefano Bonaccini è il presidente della nostra Regione e quando a pochissime ore dalla chiusura delle urne domenica notte è stata proclamata la sua vittoria ho davvero gioito! Perché so che la sua proposta e quella del PD sono davvero le migliori per la nostra Regione, ma non davo nulla per scontato! E la mia conferma in Assemblea Legislativa è ciò di cui vado ancora più orgogliosa visto che devo dire 5406 volte GRAZIE! Durante lo spoglio, man mano che arrivavano i risultati dai vari comuni, ho ripercorso mentalmente tutti i chilometri fatti in questi cinque (anzi, dieci!) anni e tutte le persone incontrate e mi sono commossa nel riscontrare che l’impegno politico e la dedizione di chi ci mette l’anima in quello che fa sono stati premiati. Sapervi così tanti mi emoziona e mi dà la giusta carica per affrontare con la massima responsabilità il mandato che mi avete affidato.

L’ultimo ringraziamento lo voglio riservare al mio Partito. Grazie di cuore a questa comunità fantastica di persone, che in questi mesi mi ha sostenuta e mi ha fatto sentire tutto l’affetto di questa grande famiglia.

Ora possiamo guardare con fiducia al futuro, gli elettori hanno scelto un’idea di governo interpretata con credibilità, compostezza e rigore da Stefano Bonaccini, che mette al centro le persone, la qualità della vita dei nostri territori, una crescita capace di garantire opportunità per tutti, anche per chi è più svantaggiato.

Questa vittoria però deve essere un punto di ri-partenza: il lavoro da fare è tantissimo, in particolar modo nella provincia di Ferrara. Il nostro territorio è peculiare rispetto al resto della regione e ha bisogno di attenzioni specifiche per far sì che si possa allineare economicamente e socialmente all’asse della via Emilia. Le opportunità che abbiamo sono diverse e io sono pronta a continuare a ricambiare la vostra fiducia con l’ascolto e impegnandomi in prima persona per fare della nostra provincia un territorio più competitivo, vivibile e coeso. Certo, come ho detto durante la campagna elettorale, nessuno ha la bacchetta magica, ma se sapremo lavorare insieme e fare gioco di squadra sicuramente sarà più facile raggiungere i nostri obiettivi.

Grazie a tutti voi!

Sapete SEMPRE dove trovarmi!

Viva l’Emilia-Romagna! Viva Ferrara!

