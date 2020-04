Marcella Zappaterra: “La scuola è un diritto, anche in quarantena”. Alla Provincia di Ferrara arriveranno 225.704 euro

Tempo di lettura: 2 minuti

“La scuola è un diritto, anche in quarantena”. A dirlo è la capogruppo Pd in Regione Emilia-Romagna Marcella Zappaterra, che sottolinea l’importanza della nuova misura regionale a sostegno delle famiglie. La Regione ha infatti messo a disposizione dei comuni ben 3,5 milioni di euro per l’acquisto di pc portatili, tablet e schede prepagate per la connessione ad internet per i minori in una condizione familiare svantaggiata.

“Proprio in questa fase di emergenza ci stiamo rendendo che la tecnologia è fondamentale per il lavoro, per la didattica e anche per tenerci compagnia a distanza. — dice Zappaterra — Non sempre però computer e tablet bastano per tutti in famiglia e, spesso, a rimetterci rischiano di essere le lezioni scolastiche online. Per questo abbiamo deciso di sostenere chi si trova in difficoltà mettendo a disposizione risorse per l’acquisto degli strumenti utili. L’erogazione avverrà sulla base dei distretti socio-sanitari all’interno dei quali sarà individuato un comune capofila che si occuperà materialmente della suddivisione delle risorse in base ai bisogni delle singole realtà. I finanziamenti hanno l’obiettivo di affiancarsi, e non sovrapporsi o sostituirsi, a quelli già previsti a questo scopo in condizioni di normalità. Ai tre distretti sanitari della provincia di Ferrara saranno destinati complessivamente 225.704 euro (105.243 € al Distretto Centro-Nord, 60.156 € al Distretto Sud-Est e 60.305 € al Distretto Ovest)”.

Oltre a ciò, vengono stanziati anche 1,5 milioni per il sostegno degli studenti dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale IeFP erogati dagli Enti di formazione professionali accreditati. “In questa emergenza nessuno deve rimanere indietro — conclude Zappaterra — e vogliamo consentire ai ragazzi di avere a disposizione le tecnologie necessarie per essere accompagnati nel conseguimento di una qualifica per un inserimento qualificato nel mercato del lavoro”.

