Marchetti e Borgonzoni (Lega): “Rimborso degli abbonamenti per i trasporti locali di studenti e lavoratori: la regione batta un colpo”

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ufficio Stampa Lega

“Studenti e lavoratori abbonati a bus e treni devono essere rimborsati poiché hanno pagato in anticipo un servizio che non hanno potuto utilizzare a causa dei provvedimenti del Governo” Lo chiedono il consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti e la senatrice Lucia Borgonzoni. ” Non sono passate solo due settimane ma circa un mese dall’ultima dichiarazione dell’assessore alla mobilità regionale Corsini in merito al rimborso o al prolungamento degli abbonamenti o titoli di viaggio delle aziende di trasporto locale. Riteniamo che la proroga della validità degli abbonamenti non sia sufficiente perché la scuola è finita, qualcuno magari non tornerà più nel territorio a causa di una perdita di lavoro o altro e qualcun altro preferirà utilizzare altri mezzi di trasporto” attaccano Marchetti e Borgonzoni. Da qui la richiesta alla Regione di procedere con urgenza al rimborso degli abbonamenti e titoli di viaggio per i mesi di marzo ed aprile.

Commenta