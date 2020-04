Marchetti (Lega E-R): “Fase 2, diamoci una mossa: più concretezza dai tavoli di confronto. Fissare regole certe per far ripartire le aziende”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Lega

“Se si vuole parlare concretamente di “Fase 2” è ora di darsi una mossa. Sono troppi i tavoli di confronto aperti dalla Regione a cui non segue concretezza , mentre è essenziale fissare regole certe e chiare per far ripartire le aziende”. Così il consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti che spiega: “Oggi ho partecipato alla seconda riunione del tavolo metropolitano sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. I tavoli tecnici suddivisi per settore, hanno sostanzialmente prodotto delle check list per dare uniformità alle azioni introdotte dalle aziende per mantenere la sicurezza sul lavoro durante l’emergenza Coronavirus. Il problema però è un altro: molte attività sono ancora ferme e rischiano di non ripartire, serve un progetto per suonare le sveglia al Governo per arrivare a qualche allentamento in più perché le aziende hanno bisogno di sopravvivere”.

Marchetti lancia quindi l’allarme per le attività commerciali e i pubblici esercizi. “Certo – ha aggiunto il consigliere del Carroccio – al primo posto deve esserci la salute, ma se vogliamo dare un senso a questi tavoli, si lavori ad un progetto per arrivare a qualche allentamento in più. Molte attività oggi hanno bisogno di sopravvivere tornando quanto prima in attività”

