Marco Ceravolo parla di Donne nella storia della profumeria

Un incontro multisensoriale dedicato al contributo fondamentale con cui alcune personalità femminili si sono imposte – e oggi sempre più si impongono – nell’affascinante storia della profumeria di lusso. Marco Ceravolo (Ferrara, 12-10-1969). Naturalista. Da sempre attratto dagli odori in senso lato, sono un osmonauta per il quale la passione per la profumeria è stato un passo obbligato. Ha seguito il corso triennale “Il Linguaggio del Profumo” presso Smell Arte e Cultura Olfattiva (www.smellatelier.it) insieme al profumiere Martino Cerizza per approfondire lo studio delle materie prime usate in profumeria e approcciarsi all’arte della composizione. Frequenta regolarmente gli eventi e i saloni dedicati (Pitti Fragranze a Firenze ed Excense a Milano), scrive con costanza recensioni sia per interesse personale (pagina FaceBook), sia su commissione per negozi on-line. Ha collaborato alle attività di Smell Atelier per lo Smell Festival di Bologna e curato incontri e letture per altre manifestazioni sul territorio italiano. Per l’incontro in presenza ingresso con super green pass e mascherina FFP2.

