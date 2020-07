Marco Fabbri (Pd): “Musei statali ancora chiusi in Emilia-Romagna”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Gruppo PD Emilia-Romagna

Interrogazione in Regione del consigliere che richiama il caso dell’Abbazia di Pomposa, per la quale non è ancora nota la data di riapertura

Da quando, con il Dpcm che ha normato la cosiddetta ‘fase 2’, è stata decretata la riapertura dei musei e delle mostre per il 18 maggio, di regione in regione si è proceduto in ordine sparso. Ad oggi le istituzioni museali statali riaperte risultano nettamente inferiori a quelle civiche.

Marco Fabbri, consigliere regionale Pd, a riguardo annuncia: “Ho depositato un’interrogazione alla quale sarà presto data risposta in Commissione, per chiedere alla Giunta dell’Emilia-Romagna se sia al corrente del cronoprogramma di riaperture al pubblico di tutti i musei, gallerie, pinacoteche, monumenti e dimore storiche di proprietà statale nel territorio regionale gestiti dalla direzione Musei Emilia-Romagna del Mibact. Si tratta complessivamente di ventisei siti, di cui attualmente risultano aperti soltanto quattro”.

“Nella comunicazione istituzionale del Mibact non è nota la programmazione delle riaperture degli altri. – aggiunge Fabbri, che sottolinea – Simbolico è il caso del complesso monumentale di Pomposa nel comune di Codigoro. Il museo e l’abbazia benedettina, primo in provincia e quarto tra i luoghi della cultura statali più visitati in regione, sono ancora chiusi al pubblico”.

“L’offerta culturale è un elemento indispensabile per la promo-commercializzazione di tutta la Regione Emilia-Romagna specie in una stagione turistica complessa come quella in corso, l’auspicio – conclude il consigliere – è che l’azione del Ministero sia rapida per garantire un beneficio all’economia del territorio”.

