Marco Vincenzini: “Appalto per complessivi di 190mila euro che si aggiunge a quelli già previsti per la nuova viabilità, i restringimenti nelle strade frazioni!”

Da: Comune di Bondeno.

Con il ritorno della primavera, tornano anche i cantieri previsti per il territorio matildeo. Numerosi quelli in partenza (presumibilmente verso maggio, al termine delle procedure di gara) e che riguardano l’intero comprensorio. «Ci stiamo concentrando, in questa fase, sulle frazioni – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Marco Vincenzi –. Perché qui sono previsti diversi interventi sui manti stradali, in zone che ci sono state segnalate in più occasioni dai cittadini, ma anche i prossimi interventi di calmieramento del traffico veicolare. Intanto, limitatamente al discorso asfalti, abbiamo stanziato nell’ultima riunione di giunta circa 190mila euro che saranno impiegati per una serie di lavori che vorremmo vedere partire in primavera». Nel dettaglio, si parla di via Argine Traversagno, via Borgatti, via per Stellata, dove sono diventati impellenti i lavori di ripresa di alcuni cedimenti sulla rampa, assieme alla ripresa di criticità minori lungo il percorso della Destra Po. Si completerà il programma previsto per via Bassa, ed è stata inserita nel lotto delle priorità anche la frequentatissima via Finalese, che corre sopra l’argine del Panaro. Manutenzione prevista per via Argine Cagnetto, nel tratto che collega le frazioni di Burana e Gavello, ed anche per via Argine Campo, a Pilastri. Località, quest’ultima, interessata dai prossimi lavori previsti in una porzione di via Farini (sul lato rivolto verso Bondeno). Infine, altri lavori sono pronti per essere appaltati sulla strada che attraversa l’abitato di Ponti Spagna. Ma non è tutto: «Accanto al già programmato acquisto di ghiaia, riasfalteremo in questa fase il parcheggio situato davanti alle scuole superiori di via Manzoni, che necessita di manutenzioni urgenti», assicura Marco Vincenzi. L’ammontare complessivo degli interventi è, come accennato, di 190mila euro. L’obiettivo è quello di arrivare in tempi stretti alle procedure di gara, per poi procedere nel corso della primavera all’apertura dei cantieri.

