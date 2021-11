MARIA PAIATO PER IL PROGETTO UDI “FERMARE APOLLO”

Tempo di lettura: 2 minuti

Domenica 21 novembre 2021 alle ore 17,00, presso Palazzo Crema in via Cairoli 13, sede

della Fondazione estense, Maria Paiato leggerà un estratto dall’opera “Un giorno perfetto”,

di Melania Mazzucco.

La performance si colloca nell’ambito delle iniziative, mostre, video, incontri e conferenze,

organizzate da UDI in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per

l'eliminazione della violenza contro le donne, sotto il titolo di Fermare Apollo (dal 19

novembre al 5 dicembre 2021), per sensibilizzare la cittadinanza e il mondo scolastico sul

tema della violenza sulle donne.

Maria Paiato, icona del teatro italiano, attrice tra le più prestigiose e versatili dell’attuale

panorama teatrale e cinematografico, vincitrice, tra gli altri, di tre Premi UBU, narratrice dei

capolavori della letteratura per Radio Rai, magistrale interprete di alcune delle figure

femminili tra le più significative (dalla Maria Zanella ad Anna Cappelli), interprete al

cinema, tra gli altri, per Luca Guadagnino, Carlo Mazzacurati, Carlo Verdone, saprà

rendere, con l’abituale maestria, i toni dolenti dell’impeccabile racconto di Melania

Mazzucco.

Un racconto che, come pochi altri, si rivela capace di restituire tutta la drammaticità della

violenza domestica, perfetto, pertanto, per celebrare questa giornata.

L’iniziativa gode del Patrocinio del Comune di Ferrara, del sostegno della Fondazione

Estense, della sponsorizzazione del Consorzio Pescatori Goro, Altra Qualità per il

commercio equo, Anna Maria Gardinali consulente patrimoniale e Suono Immagine, e

dell’adesione del Comitato pari opportunità dell’Ordine avvocati di Ferrara e Centro donna

giustizia.

