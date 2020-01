Mariangela Pira di SKY TG24 Business sarà ospite all’Einaudi.

Da: Ufficio Stampa Istituto Einaudi

Legare le istituzioni scolastiche al mondo del lavoro non è mai facile né scontato, tuttavia questa volta l’esperimento progettato da un docente dell’IIS Einaudi a Ferrara, è diventato una realtà. Mariangela Pira, nota mezzobusto della redazione di SKY Business, sarà ospite della scuola il prossimo sabato 8 febbraio alle ore 10 e terrà una lezione/studio per gli allievi delle classi quinte degli indirizzi Comunicazione e Grafica e dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing dell’IIS Bachelet-Monti.

“ …la presenza della giornalista si colloca all’interno della programmazione di Organizzazione dei Processi Produttivi, non solo per una speciale lezione dedicata al mondo del business nazionale ed internazionale, con tutte le implicazioni socio-economiche, ma soprattutto per una testimonianza tangibile di come funziona il work-team, prerogativa di eccellenza di un giornalismo di alto profilo come quello rappresentato da Mariangela…Grazie alla nostra dirigente prof.ssa Fornasiero, abbiamo potuto organizzare il tutto con una certa dinamica e tempistiche molto ridotte, visti i tempi sempre molto stretti per questi giornalisti sempre molto richiesti…”, racconta il prof. Quaiotti, titolare del corso e organizzatore dell’incontro.

Mariangela Pira ha un trascorso di eccellenze nel suo curriculum ed è in costante formazione personale, integrando continuamente le sue conoscenze che abbina in modo sapiente sia agli interventi nelle edizioni SkyTG Business, oltre che nelle sue strisce quotidiane “#3fattori”, che si possono vedere sul social LinkedIn.

Per gli allievi delle quinte, certamente un momento molto intenso di opportunità e confronto con la realtà professionale di alto livello, sia nel settore giornalistico-televisivo che nell’ambito economico nazionale ed internazionale con respiro socio-politico, del quale, oggi più che mai i nostri giovani hanno grande necessità.

