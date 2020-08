Mario Biondi in concerto a Ferrara

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Ufficio Stampa Medeeventi

Ferrara. Da giovedì 6 agosto alle ore 9.00 sono aperte le prevendite per il concerto di Mario Biondi che si terrà a Ferrara sabato 19 settembre alle ore 21.00 in Piazza Trento e Trieste.

L’artista è una delle voci italiane più apprezzate all’estero, grazie a un sound contemporaneo e internazionale, che coniuga la raffinatezza del jazz con il calore del soul e del funk.

Venerdì 19 giugno è uscita la release di “Paradise Alternative Productions”, progetto digitale di Mario Biondi, con tre versioni remix di Paradise, uno dei brani contenuti nel nuovo album la cui uscita, al pari di molti altri progetti discografici, è stata rimandata.

Ciò nonostante Mario Biondi non si è fermato, e ha voluto realizzare un progetto per l’estate in modo da tornare in contatto attraverso la musica con tutto il suo pubblico in Italia e nel mondo. Paradise Alternative Productions arriva dopo la pubblicazione di Mesmerizing Eyes (singolo che anticipava l’uscita dell’album) in cui la voce di Mario Biondi ritrova la perfetta alchimia con il jazz senza confini dell’High Five Quintet (Fabrizio Bosso, Daniele Scannapieco, Julian Oliver Mazzariello, Pietro Ciancaglini, Lorenzo Tucci), che aveva partecipato già al successo di Handful of Soul.

Nel momento in cui si sta cercando di tornare alla normalità Mario Biondi vuol fare sentire la sua musica e unirsi con tutto il suo pubblico attraverso “Paradise Alternative Productions”, un segno di speranza e voglia di guardare con ottimismo al futuro in vista dell’uscita del nuovo album e dell’inizio del tour europeo che al momento vede confermate 13 date tra UK, Spagna, Francia, Svizzera, Ungheria e Ucraina.

La tappa di Ferrara è organizzata da Music Lab, Made Eventi e Top Secret con il contributo del Comune di Ferrara.

Le prevendite sono disponibili on line su TicketOne e nei loro punti vendita abituali, che a Ferrara si trovano presso Ipercoop Il Castello, Ipercoop Le Mura e MediaWorld.

Saranno messi in vendita 1.780 biglietti suddivisi in quattro settori. Settore I da 100 posti al costo di euro 50, settore II da 480 posti al costo ciascuno di euro 40, settore III da 500 posti al costo di euro 35 e settore IV da 700 posti al prezzo di euro 30. Ai prezzi indicati vanno aggiunti i diritti di prevendita.

Nei prossimi giorni saranno anche comunicati i sistemi di accesso riservati ai disabili.

