Mascherine in distribuzione a Ferrara e polemiche sterili del PD

Da: Ufficio Stampa

Fabio Bergamini e Nicola Lodi: “polemiche strumentali: Ferrara ha fatto prima e meglio di altri. ora tocca alla Regione fare la sua parte, provvedendo a dotare i comuni di nuovi dpi”

«Dal Pd arrivano i soliti e strumentali attacchi, visto che Ferrara ha fatto prima e meglio di altri, distribuendo 50mila mascherine in un giorno (in totale siamo a 200mila). Ci piacerebbe che, anziché perdere tempo in polemiche, il Partito Democratico si desse da fare in Regione per assicurare alla città i dispositivi di protezione individuali necessari a contenere il “coronavirus”». Arriva puntuale, come le mascherine distribuite in questi giorni a Ferrara, la replica del vicesindaco Nicola Lodi e del consigliere regionale, Fabio Bergamini, a seguito degli attacchi del consigliere Pd, Bertolasi. «Prima, ci hanno chiesto dove fossero le mascherine, ora non so quali siano le ragioni delle ulteriori polemiche imbastite ad arte. Posso dire che il Comune di Ferrara ha già distribuito 200mila mascherine alla popolazione, coprendo in tempi contenuti l’intero fabbisogno dei ferraresi», avvisa Nicola Lodi. Il quale ricorda come «Il Comune abbia provveduto in proprio all’acquisto dei dispositivi, dopo avere esaurito il quantitativo di mascherine in TNT (tessuto non tessuto; ndr) arrivato dalla Regione. Nella sola giornata di martedì – aggiunge Lodi – impiegati comunali e volontari hanno imbustato cinquantamila mascherine. Bertolasi diceva di volersi aggiungere per dare una mano, ma nemmeno questa volta lo abbiamo visto… Poco male, perché le mascherine sono andate in distribuzione lo stesso». Ma non ci si accontenta: «Per proseguire lungo il trend di contenimento del contagio nel Ferrarese – osserva il consigliere regionale Fabio Bergamini – è necessario che anche la Regione Emilia-Romagna, adesso, faccia la sua parte. Il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri – che ha voluto l’acquisto delle mascherine – la Protezione civile e tutti coloro che si sono dati da fare sono stati ammirevoli, ma per continuare lungo i risultati di prevenzione raggiunti bisogna che la Regione invii alla città altre mascherine e dispositivi di protezione individuali. I quali sono necessari per contenere il contagio, soprattutto in previsione di una progressiva riapertura delle attività lavorative ancora ferme».

