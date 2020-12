Massimo rigore sul rispetto delle norme di contrasto al COVID-19 dopo gli assembramenti registrati nel corso del fine settimana

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Gianni Molinari, Ufficio Stampa Prefettura di Ferrara

Pronta risposta del Prefetto Michele Campanaro contro gli assembramenti nel centro storico di Ferrara

Il Prefetto di Ferrara Michele Campanaro ha presieduto questa mattina, in videoconferenza da palazzo don Giulio d’Este, una Riunione Tecnica di Coordinamento, convocata per fare il punto della situazione sul dispositivo di controllo anti-Covid messo in atto nell’ultimo fine settimana nella Città di Ferrara.

Presenti all’incontro il Vicario del Questore Federica Ferrari, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Gabriele Stifanelli e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Cosimo D’Elia.

I flussi di persone registrati nelle vie del centro storico di Ferrara nello scorso fine settimana, costituiti non solo da giovani, spesso incuranti del rispetto delle norme sul distanziamento fisico in prevenzione del COVID-19, ha sollecitato ripetuti interventi e richiami da parte delle Forze di Polizia, presenti con un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi.

“Ringrazio, anzitutto, gli operatori delle Forze dell’Ordine, perché stanno gestendo con grande impegno e professionalità questa delicata fase di contenimento del contagio, in uno scenario operativo particolarmente complesso come quello di strade e piazze del centro del capoluogo, letteralmente prese d’assalto nell’ultimo fine settimana – ha dichiarato il Prefetto Campanaro – La vicinanza del Natale deve quest’anno sollecitare dentro ciascuno di noi riflessioni molto più profonde, perché il miglior regalo che potremo fare ai nostri cari ed a noi stessi sarà quello di tornare ad una vita normale. Occorre però che tutti, nessuno escluso, ci impegniamo per evitare che si ripetano comportamenti dissennati ed irresponsabili che nulla hanno a che vedere con lo spirito natalizio; comportamenti come quelli che ho personalmente registrato nello scorso fine settimana qui in centro a Ferrara, che rischiano piuttosto di creare le peggiori condizioni per una nuova impennata di contagi da COVID-19”.

Intanto, in vista dei prossimi giorni di prevedibile ulteriore afflusso sostenuto di persone per strada, il Prefetto ha invitato i vertici delle Forze dell’Ordine alla rimodulazione del dispositivo di controllo e contenimento del contagio, che dovrà valutare anche l’ipotesi della chiusura di strade e piazze “Ho sentito stamane il Sindaco di Ferrara Alan Fabbri – ha concluso il Prefetto Campanaro – e con me ha convenuto sulla necessità di intervenire per correttivi immediati sulle modalità di gestione degli afflussi nel centro della Città. Ne parleremo in occasione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che ho convocato per mercoledì prossimo, non escludendo sia necessario valutare, alla luce dell’andamento dell’ultimo fine settimana, il ricorso ad ordinanze di drastica limitazione di accesso a strade e piazze del centro storico”.

