Memorial William Pozzati: estemporanea di pittura “Immagini, sensazioni e colori di Codigoro”

Da: Ufficio Stampa Comune di Codigoro

Domani, sabato 19 settembre 2020, i pittori che hanno accolto l’appello dell’artista codigorese Renzo Piccoli, daranno vita al Memorial William Pozzati, prima edizione dell’estemporanea di pittura “Immagini, sensazioni e colori di Codigoro”. Gli artisti sceglieranno gli angoli più suggestivi del centro storico, per cimentarsi con tele e pennelli a realizzare un’opera d’arte, nell’ambito di una competizione promossa, in memoria del compianto presidente dell’associazione Insieme si può, deceduto lo scorso mese di aprile. L’iniziativa, che si avvale della collaborazione della Pro Loco di Codigoro e del patrocinio dell’Amministrazione Comunale, è stata organizzata per ricordare la figura di un codigorese che tanto si è speso, attraverso l’associazione di volontariato che presiedeva, per divulgare le tradizioni culturali locali, mostrando un occhio di riguardo verso lo straordinario patrimonio artistico codigorese. Tante sono le mostre e le rassegne organizzate negli anni da Pozzati, in collaborazione con il Comune di Codigoro, volte a promuovere il talento artistico di numerosi pittori del territorio, che si sono imposti nel panorama artistico nazionale ed internazionale, primo fra i quali Mario Capuzzo. Alle ore 16.30 di domani (sabato), nella sede della Pro Loco (Viale IV Novemvre,18), il Sindaco Sabina Alice Zanardi premierà, insieme all’Assessore Stefano Adami e al pittore Renzo Piccoli, i primi tre classificati al concorso artistico, che si aggiudicheranno rispettivamente 550, 400 e 300 euro.

