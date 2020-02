Meraviglie sonore da Chicago, Illinois a cura di Mario Pantaloni e Roberto Massetti. Ingresso libero

Da: Associazione Musicisti di Ferrara.

Anche quest’anno l’Associazione Musicisti di Ferrara propone una serie di 18 appuntamenti ad ingresso libero di guida all’ascolto; il sabato sulla musica moderna e la domenica sulla musica classica denominati rispettivamente Guida all’Ascolto e Classica d’Ascolto.

GUIDA ALL’ASCOLTO

Per il diciassettesimo anno consecutivo, allo scopo di promuovere la cultura e l’educazione musicale in tutte le sue forme moderne, l’Associazione Musicisti di Ferrara-Scuola di Musica Moderna, in collaborazione con il Comune di Ferrara-Assessorato alle Politiche e Istituzioni Culturali, Assessorato Politiche per i Giovani, organizza per l’ anno 2019-2020 una serie di appuntamenti nell’aula magna Stefano Tassinari della Scuola di Musica Moderna di Ferrara in via Darsena 57. Gli incontri sono ad ingresso libero e hanno come temi la guida all’ascolto dei generi musicali moderni più importanti. “L’esigenza di questi appuntamenti è cominciata quando, durante le lezioni di strumento, facendo alcuni riferimenti a stili e/o artisti importanti per la musica studiata, ci siamo accorti che molte cose non si potevano dare per scontate; in poche parole, anche se siamo in un’ epoca in cui gli ipod straripano di brani, spesso non si sa che cosa si ascolta e da dove proviene tutta questa musica; con queste lezioni, cerchiamo di stimolare l’interesse e l’approfondimento della musica ascoltata e suonata, oltre a creare un ritrovo di persone con lo stesso interesse, siano esse interne o esterne alla scuola”.

SABATO 15 FEBBRAIO ore 15,30

c/o Aula Magna Stefano Tassinari – AMF Scuola di Musica Moderna – Via Darsena 57 – Ferrara

Sesto appuntamento in cartellone per le Guide all’Ascolto – AMF

CHEES RECORDS: Meraviglie sonore da Chicago, Illinois

a cura di Mario Pantaloni e Roberto Massetti

La Chess Records fu la storica etichetta discografica nata nel 1950 a Chicago, Illinois, famosa per il suo sostegno, promozione e perché no, amore per la musica blues, rock and roll e rhythm and blues, e ha visto incidere alcuni tra i più grandi artisti del ventesimo secolo, come Bo Diddley, Little Walter, Howlin’ Wolf, Muddy Waters, Etta James e Chuck Berry.

Nel 1952 i produttori lanciarono un’etichetta alternativa, la Checker Records, per la radio. Nel 1956 venne fondata sempre da loro un’altra etichetta (jazz), la Marterry.

La storia di Leonard Chess e della Chess Records è una storia che tutti dovremmo conoscere, perché espressione “alta” di cosa significasse promuovere e credere nella musica e soprattutto negli artisti che la creavano!

Non a caso nel 2008, ne è stato realizzato un bellissimo film dal titolo: Cadillac Records.

Musica, cultura e danza: anche questo appuntamento è abbinato con il corso “Down By The River Side” a cura di Alice Formignani & The Flying Boppers e Luca Rizzioli per Basso Profilo – Consorzio Wunderkammer.

INGRESSO LIBERO

