In merito allo svolgimento dei mercatini serali sui lidi Comacchiesi interviene l’Assessore Robert Bellotti.

Dopo aver condiviso e ascoltato i rappresentanti degli operatori arte e ingegno e le associazioni di categoria il Comune ha riconfermato i mercatini serali.

Lo spirito è garantire anche in questa stagione turistica un’importante iniziativa come quella dei mercatini su tutti i lidi dando priorità alla sicurezza dei cittadini e turisti. Infatti gli impianti oggi sono a norma e i posteggi vengono assegnati in base alla normativa regionale dando a commercianti, hobbisti e operatori dell’arte e dell’ingegno la possibilità di partecipare a mercatini regolamentati a norma di legge.

Fino a due mesi fa regnava la più completa incertezza, ma tutto era pronto, tanto che a 20 giorni dal Tavolo del Turismo in cui si è deciso di svolgerli è stato messo in campo il regolare bando di assegnazione e svolto il primo mercatino. I mercatini sono un momento di intrattenimento che, soprattutto in epoca Covid-19, necessitano di ulteriori accorgimenti, da cui deriva la modifica della disposizione dei banchi e, per le serate maggiormente frequentate, il supporto del Nucleo Volontari di Protezione Civile dell’Associazione Carabinieri “Alto ferrarese”.

In un’estate molto problematica per quanto riguarda gli eventi, l’obiettivo centrato è stato: intrattenere in sicurezza nel rispetto delle norme e quindi delle persone.

