Con Ilaria Rossetti, premio Campiello giovani nel 2007 e vincitrice della quarta edizione del premio nazionale di letteratura Neri Pozza nel 2019, si conclude la programmazione di novembre del Microfestival delle storie di Polesella. Venerdì 27 novembre alle 21, in diretta dalla pagina facebook del Microfestival e del quotidiano Ferraraitalia, la scrittrice presenta il romanzo Le cose da salvare (Neri Pozza), intervistata da Riccarda Dalbuoni.

Crolla un ponte, i palazzi devono essere abbandonati, c’è poco tempo per decidere cosa salvare dalle case e dalle vite delle persone in fuga. Gabriele Maestrale non se ne va, rimane a vivere in un palazzo affacciato sul ponte spezzato. La giovane giornalista Petra cercherà di capire e raccontare la storia di un uomo che non è riuscito a salvarsi.

Per informazioni: microfestivaldellestorie@gmail.com, messenger: microfestival delle storie.

