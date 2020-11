Minacce: Italia Viva Ferrara esprime solidarietà ad Alan Fabbri

Tempo di lettura: < 1 minuto

da: Italia Viva Ferrara

Italia Viva Ferrara manifesta piena ed incondizionata solidarietà al Sindaco Alan Fabbri per le minacce ricevute.

Auspichiamo che gli autori del fatto siano individuati e giustamente perseguiti.

Non bisogna mai abbassare la guardia, nè sminuire episodi di violenza come questi che, in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, rischiano di prendere il sopravvento approfittando in modo dannoso e sbagliato del malese e delle difficoltà dei cittadini.

