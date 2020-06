Mobilita’ casa-lavoro, possibilità estesa al trasporto privato a sostegno delle fasce deboli

Tempo di lettura: 3 minuti

Le misure di inclusione per garantire il lavoro ai soggetti diversamente abili sono sempre preziosi. In tal senso, la Giunta Comunale di Bondeno ha predisposto una apposita Delibera per sostenere con aiuti concreti le forme di mobilità casa-lavoro. Un tema che è destinato a diventare sempre più centrale, da qui al futuro, in particolare dopo l’emergenza COVID-19. Il progetto viene riproposto, dopo le esperienze degli ultimi anni, ed è seguito dall’Assessore alle Politiche sociali, Francesca Piacentini: “L’opportunità è garantita anche quest’anno da risorse derivanti dal Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità e che permetterà di andare in aiuto in misura forfettaria non solo a chi si è spostato per motivi di lavoro con i mezzi pubblici, ma anche attraverso l’aiuto di privati, che affiancano i soggetti diversamente abili nel loro percorso verso una parziale autonomia”, dice l’assessore. Il provvedimento approvato dal Comune di Bondeno permetterà di abbattere il costo di abbonamenti ai treni o agli autobus, rimborsando inoltre chi ha sostenuto spese con mezzi propri. Il Comune di Cento è capofila per il Distretto sociosanitario Ovest del progetto, ma sarà cura dei singoli comuni occuparsi della raccolta delle domande di contributo. I beneficiari delle agevolazioni sono le persone con disabilità inserite in percorsi lavorativi, ma anche il coniuge, i parenti o affini fino al terzo grado di parentela. I quali, pur non essendo necessariamente conviventi, siano di supporto della persona disabile negli spostamenti casa-lavoro, anche se questo supporto si concretizza con l’uso di un’auto privata. La Delibera include nella casistica prevista dalla procedura ad evidenza pubbliche le stesse Associazioni di volontariato del Terzo settore, che si occupino di un servizio di questo tipo. L’ammontare del contributo che la Regione ha destinato al Distretto Ovest è pari a poco meno di 21.580,30 euro. Dopo che le domande saranno raccolte dai singoli municipi, sarà cura del Comune capofila, ovvero Cento, provvedere a stilare una graduatoria. Le domande verranno accolte fino ad esaurimento del fondo disponibile. “In questo modo” – aggiunge il Sindaco facente funzioni Simone Saletti – “viene messo in campo un nuovo strumento di sostegno alle famiglie in condizioni di difficoltà. Non si tratta, questa volta, di una misura di sostegno al reddito, ma di facilitazione per quelle categorie più fragili, che possono essere sostenute nel loro percorso lavorativo”.

