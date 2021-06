Mobilità: Lavori sulla superstrada Ferrara-Lidi.

L’assessore: “Gli interventi di manutenzione vanno garantiti per la sicurezza dei viaggiatori, ma i lavori vanno programmati tenendo conto dell’impatto sul tessuto economico e produttivo che comportano. Abbiamo sostenuto le richieste degli amministratori e delle imprese ferraresi. I lavori saranno svolti anche di notte”.

Bologna – “Abbiamo chiesto e ottenuto da Anas l’accelerazione del cantiere, con lavori anche notturni, e poi lo stop ad altri lavori programmabili fino a settembre. Non era infatti accettabile che ancora una volta la Società programmasse opere di manutenzione sulla Superstrada che da Ferrara porta al mare all’inizio della stagione estiva. Un fatto che, se era discutibile gli anni scorsi, quest’anno era ancora più improponibile perché andava a ostacolare la ripartenza proprio nel momento in cui, grazie alla campagna vaccinale, stiamo iniziando a vedere la luce e stiamo intensificando gli sforzi per accogliere i turisti sulle nostre spiagge. Le strade ovviamente vanno rese sicure, le manutenzioni devono essere fatte, ma i lavori devono essere programmati tenendo conto dell’impatto sul tessuto economico e produttivo che comportano. E ora non possiamo davvero giocarci in questo modo la carta dell’ospitalità”.

Così l’assessore regionale a Infrastrutture e Turismo, Andrea Corsini, interviene sulla programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria da parte di Anas che stanno provocando non poche difficoltà alla mobilità sulla Superstrada ferrarese con code chilometriche nei week end.

“Ho chiesto ai vertici di Anas di risolvere il più velocemente possibile la situazione- prosegue Corsini– e ho avuto rassicurazione sulla chiusura a breve del cantiere che sta provocando disagi soprattutto nei fine settimana quando tante famiglie si spostano per raggiungere la Costa. Abbiamo sostenuto le giuste richieste degli amministratori e delle imprese ferraresi. Nessun ostacolo può, in questo momento, frapporsi al bisogno di ripartire che ha la nostra regione”.