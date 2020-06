Modalità accredito stampa mostra Banksy Ferrara

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Fondazione Ferrara Arte

Al fine di non incorrere in attese fuori dal Palazzo, è fortemente consigliabile la prenotazione dell’accredito direttamente dal sito internet di Palazzo dei Diamanti.

Per registrarsi, è sufficiente andare sul “Menù”, quindi area “Stampa” e cliccare su “Accredito stampa: compila il modulo” (vedi link: http://www.palazzodiamanti.it/1525/stampa). A quel punto, basta inserire i propri dati anagrafici, la testata per cui si lavora, il numero di tesserino e data e orario della visita. Una volta concluso l’iter, ci si potrà recare in mostra e, esibendo il tesserino in biglietteria, si potrà entrare gratuitamente.

L’inserimento dell’indirizzo mail dà modo ad ogni giornalista di ricevere tutto il materiale stampa riguardante la mostra Un artista chiamato Banksy (comunicati, fotografie, lista opere e catalogo in Pdf).

La mancata prenotazione, come detto, può comportare l’attesa fuori da Palazzo dei Diamanti. In relazione all’emergenza Covid-19, infatti, le entrate in mostra sono contingentate (15 persone ogni 15 minuti) e, ovviamente, viene data priorità a chi si è regolarmente registrato sul sito.

