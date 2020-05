Mom4Love per AID

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Feshion Coupon

Siamo felici di invitarvi, domenica 10 maggio, alla “Mom4love”.

Non potendo organizzare la tradizionale “Camminata delle Mamme”, abbiamo pensato di ideare con la preziosa collaborazione di “Area55” un’iniziativa (in parte virtuale) in grado di unire la beneficenza alla celebrazione della Mamma, nel giorno della sua festa.

Chiunque decide di iscriversi alla Mom4love (attraverso la registrazione sul sito www.mom4love.it) riceverà a casa, la mattina del 10 maggio, un kit contenente:

– una mascherina protettiva

– un gel mani gentilmente offerto dalla profumeria Giorgi

– un palloncino (totalmente biodegradabile, nel completo rispetto dell’ambiente) gonfiato ad elio.

Alle 16.00 ci si collegherà alla diretta streaming su zoom per partecipare ad un programma, tutto dedicato alle mamme. Durante la diretta interverranno diverse professioniste che parleranno di tematiche che ruotano intorno alla mamma, come tale e come donna.

Al termine della diretta ci si sposterà tutti in balcone, in giardino o sull’uscio della porta di casa, per lanciare in cielo il palloncino, in ricordo di tutte le mamme che questo brutto virus, si è portato via.

Si richiede una quota di partecipazione di minimo 10€, a copertura dei costi dei materiali e per devolvere il ricavato ad AID (Associazione Italiana Disabili)

La mattina del 10 maggio avverrà la distribuzione dei kit (garantita esclusivamente a Ferrara città e nel raggio di 7 km)

Ecco il programma completo:

– Ore 16.00: Presentazione progetto Mom4love con intervento AID

– Ore 16.15: Eleonora Telloli (ostetrica e doula) – il prendersi cura della maternita

– Ore 16.30: Eleonora Contini (Psicologa Psicoterapeuta) – gli aspetti psicologici della maternità

– Ore 16.45: Giulia Simoni (fisioterapista ed osteopata) – cura e prevenzione per Mamme e bambini

– Ore 17.00: Valentina Ricci (dietista) – la colazione! Quanto è importante per mamme e bimbi – ne prepareremo una bilanciata insieme durante la diretta!

– Ore 17.15: Rossella Rizzi (stylist e consulente di immagine) – “Mamma che stile”, come è possibile fare la mamma, ma senza trascurare sé stesse e la propria immagine. La bellezza esteriore come strumento per poter star bene dentro!

– Ore 17.30: Eleonora Roversi (naturopata e dermopigmentista) come prendersi cura di sé e del proprio corpo, anche in casa e in quarantena, con dimostrazione in diretta di modellamento e la tinta alle sopracciglia con l’hennè

– Ore 17.45: Saluti e volo dei palloncini.

Link per iscriversi: www.mom4love.it

Commenta