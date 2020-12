Tempo di lettura: 3 minuti

La quarta edizione dell’iniziativa, in streaming

Pronti per la quarta edizione della manifestazione Monumenti Aperti Ferrara il 2020, patrocinata dal Comune di Ferrara, coordinata dalla ONLUS cagliaritana Imago Mundi e organizzata dall’Associazione Culturale Ferrara Off in collaborazione con Fondazione Ferrara Arte – che sarà divulgata online in forma integrale nei giorni 12 e 13 dicembre dalle ore 16 alle 19, live sulla piattaforma YouTube di Ferrara Monumenti Aperti e in diretta anche dalla pagina Facebook di @MonumentiApertiFerrara.

Il 2020 vedrà coinvolte 21 classi di 11 scuole differenti, appartenenti a 6 istituti comprensivi, per un totale di 500 studenti e 50 tra insegnanti e collaboratori, sull’intero territorio ferrarese, selezionate per narrare la storia della città di Ferrara attraverso gli strumenti digitali e multimediali, secondo due percorsi: il primo relativo alle tappe storiche più significative della città ed il secondo legato alla sua evoluzione artistica.

Gli studenti hanno seguito anche quest’anno un percorso didattico a partire da suggerimenti declinati in ambito teatrale da Ferrara Off, architettonico da Martina Bonora e spunti narrativi dallo scrittore Luigi Dal Cin.

Il video-racconto di sabato 12 sarà introdotto da un saluto istituzionale di teatro Ferrara Off, Marco Sgarbi, Martina Bonora e Giulio Costa. Il primo focus della manifestazione sarà a proposito della “La Storia di Ferrara”. La scansione dei video avrà il seguente ordine: dalla Preistoria a Spina (e a seguire il relativo percorso artistico); da Spina a Voghenza, da Voghenza alla città lineare; dalle lotte tra i nobili ai primi Estensi; il percorso artistico che riguarderà il Medioevo per poi tornare a parlare degli Estensi fino a Leonello; da Borso d’Este all’inizio del Rinascimento (con specifico focus artistico) e così poi concludere la prima giornata con il video racconto “Ercole I e il pieno Rinascimento”.

La seconda giornata di manifestazione partirà con il saluto istituzionale dell’Assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli e la testimonianza dello scrittore ferrarese Luigi Dal Cin.

La seconda parte del video-racconto inizierà con “La Storia di Ferrara”: da Alfonso I d’Este alla Devoluzione (a seguire il focus sull’arte “Tardo Rinascimento-Barocco”); dalla fine del Ducato, la Devoluzione e lo Stato della Chiesa fino al Settecento; il dominio napoleonico e l’Ottocento (con relativo focus artistico “dal Tardo Ottocento ai primi del Novecento”; e poi dall’inizio del Novecento alla Prima Guerra Mondiale; il primo dopoguerra e il Fascismo; La Seconda Guerra Mondiale e la Liberazione; e poi dal secondo dopoguerra fino agli anni ‘70, a seguire l’approfondimento sull’arte a Ferrara “dal secondo Novecento a oggi”; e per concludere poi l’ultimo video-racconto “Ferrara come centro culturale fino ai giorni nostri”.

