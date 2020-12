Tempo di lettura: 6 minuti

Da: Gruppo Consigliare Per Fare

MOZIONE PER L’ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE “METTIAMO RADICI PER IL

FUTURO” E PER LA CREAZIONE DEL PARCO URBANO MARITTIMO DI PORTO GARIBALDI

Premesso che:

– la Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen fin dal suo insediamento ha posto

tra le priorità di mandato quello di promuovere il Green New Deal europeo, cioè una serie di

misure per rendere più sostenibili e meno dannosi per l’ambiente la produzione di energia e

lo stile di vita dei cittadini europei;

– nelle intenzioni della Commissione Europea, il Green New Deal trasformerà l’Unione

Europea in una società giusta e prospera, con un’economia di mercato moderna e dove le

emissioni di gas serra saranno azzerate, e la crescita sarà sganciata dall’utilizzo delle risorse

naturali;

– tale progetto molto ambizioso, interesserà direttamente decine di milioni di persone, a cui

lavoreranno per anni tutte le principali istituzioni europee, tra cui gli Enti locali, e che ha

l’ulteriore ambizione di dare il buon esempio nella lotta per contrastare il cambiamento

climatico;

– il mare e la costa della regione sono attanagliati da numerosi problemi, legati alla forte

antropizzazione: la cementificazione, il rischio inquinamento portato dai fiumi dell’interno, la

plastica in mare, i rischi idraulici di ingressione marina e alluvioni fluviali determinati

dall’abbassamento del suolo e dai cambiamenti climatici;

– Porto Garibaldi, città di mare, è una delle località del Comune di Comacchio, maggiormente

antropizzate e che presenta poco verde pubblico, limitato a piccoli parchi attrezzati per

bambini;

– da pochi anni il Comune di Comacchio è diventato proprietario a Porto Garibaldi di un’ampia

area, priva di alberature, ubicata nelle vicinanze della scuola primaria e ricompresa tra le vie

Mentana e Baden Powell;

– si ritiene di interesse pubblico la realizzazione, a carico del Comune di Comacchio, di un

nuovo ampio parco urbano marittimo a servizio, non solo del quartiere, ma di scala urbana al

cui interno realizzare spazi per lo svolgimento di attività ricreative, di pratiche sportive e

luoghi di incontro, nonché l’implementazione di servizi collettivi complementari al Parco

stesso;

-in tale area si potrebbero realizzare numerose attività come per esempio un’arena all’aperto

per spettacoli, punti ristoro, aree pic-nic e barbecue, creazione di un biotopo con laghetti

aventi anche funzione di raccolta acqua piovana, impianti sportivi, percorsi e parchi

avventura ecc;

– che l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale deve essere quello di restituire il mare alla

città, ai suoi abitanti e di farne una leva di sviluppo che attragga investimenti e crei nuove

occasioni di lavoro e di opportunità, anche mediante la ricostruzione del bosco eliceo,

obiettivo per altro auspicato dal Piano di Stazione Centro Storico di Comacchio, nonché di

nuove pinete litoranee in luoghi idonei a non arrecare danno e pericolo per la circolazione i

veicoli e persone;

– per contribuire a questa svolta “green” occorre intraprendere forti iniziative che tengano

conto delle esigenze legate alla tutela ambientale, alla balneabilità del mare, al recupero

dell’area costiera, alla nascita di nuove strutture e servizi, alle dotazioni infrastrutturali e, in

generale, agli aspetti economici ed occupazionali con il fine di rivitalizzare il tessuto

economico-produttivo e culturale;

Considerato che:

– la Regione Emilia-Romagna con il progetto “Mettiamo radici per il futuro” si è posta

l’obiettivo di piantare 4,5 milioni di alberi in più nei prossimi cinque anni, uno per ciascuno

dei suoi abitanti, per fare diventare l’Emilia-Romagna il “corridoio verde” d’Italia;

– la stessa Regione Emilia-Romagna ha deciso di offrire gratuitamente alberi a ogni suo

comune, scuola, centro di educazione, associazione o singolo cittadino in modo da creare le

condizioni per piantare un albero per ogni abitante della regione;

-sono diversi gli Enti locali, le scuole e i singoli cittadini che, anche nella nostra Provincia,

hanno già aderito a tale iniziativa piantumando migliaia di alberi e arbusti;

– entro il 2020 saranno piantate le prime 500 mila piante che cresceranno nei giardini privati

e nelle scuole, in aree pubbliche e private e che si vanno ad aggiungere alle 200 mila annuali

che già la Regione distribuiva tramite i propri vivai;

– l’obiettivo di questa importante iniziativa è estendere la superficie boschiva in EmiliaRomagna grazie alla creazione di “infrastrutture verdi” nelle città, ripristinare l’ecosistema

naturale in pianura sviluppando le aree boschive e le foreste in generale, realizzare nuovi

boschi e piantagioni forestali in prossimità dei corsi d’acqua, riqualificare sistemi

agroforestali, siepi e filari in un contesto di valorizzazione del paesaggio e di fruizione

pubblica del territorio;

Ritenuto che:

– questo progetto regionale avrà quindi un ruolo fondamentale anche per la lotta ai

cambiamenti climatici e per il miglioramento della qualità dell’aria a cui tutti i comuni

emiliano-romagnoli non possono esimersi;

– il Comune di Comacchio debba cogliere questa opportunità offerta dalla Regione EmiliaRomagna per acquisire gratuitamente, come già diversi Enti locali e scuole hanno già fatto in

questi mesi;

– la piantumazione di centinaia di arbusti anche nel nuovo parco urbano di Porto Garibaldi (e

in altre aree ritenute meritevoli) possa rappresentare una prima importante fase del progetto

più complessivo che dovrà prevedere piccoli interventi di urbanizzazione (stradelli interni,

arredo urbano, illuminazione ecc);

– la creazione del parco urbano marittimo di Porto Garibaldi potrebbe rappresentare un fiore

all’occhiello della nostra costa, anche in chiave turistica e di attrattività e accoglienza in

quanto centrale, anche nel senso geografico del termine, essendo situato tra la spiaggia e il

centro abitato;

Tutto ciò premesso e considerato:

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta Comunale

– ad aderire attivamente al progetto regionale “Mettiamo radici per il futuro”

richiedendo fin da subito e nei prossimi anni un congruo numero di specie arboree da

piantumare su tutto il territorio, rapportandolo al numero di abitanti e all’utenza delle

seconde case;

– per la pianificazione, individuazione e progettazione di un nuovo parco urbano da

realizzarsi in località Porto Garibaldi nell’area di proprietà ricompresa tra la via

Mentana e la via Baden Powel;

– ad inserire, ove necessario, negli strumenti di programmazione dell’Ente tale

previsione di realizzazione di un nuovo ampio parco urbano marittimo a servizio, non

solo del quartiere, ma di scala urbana al cui interno realizzare spazi per lo svolgimento

di attività ricreative, di pratiche sportive e luoghi di incontro nonché

l’implementazione di servizi collettivi complementari al Parco stesso;

– ad attivarsi immediatamente per avviare la prima fase, ovvero la piantumazione

massiva di alberature, arbusti e cespugli da richiedersi gratuitamente alla Regione

Emilia-Romagna nell’ambito del progetto progetto “Mettiamo radici per il futuro”, da

piantumarsi nell’area individuata per il futuro parco urbano, ma anche in ulteriori

nuovo aree ritenute idonee.

Il Consigliere Comunale Primo firmatario

Alberto Righetti

Cofirmatari – Consiglieri Comunali

Alice Carli

Marco Fabbri

Riccardo Pattuelli

