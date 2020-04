Mozione per l’istituzione di un contributo straordinario per il sostegno alle attività dei centri sociali

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Gruppo Partito Democratico

PREMESSO CHE

– nella nostra città da decenni sono attivi 15 centri sociali gestiti da Ancescao, e che questi

centri hanno una base sociale di circa 9.000 associati;

– questi centri occupano in concessione immobili di proprietà del Comune di Ferrara, e in

questi decenni hanno contribuito alla manutenzione ordinaria e straordinaria di questi

immobili;

– questi centri sociali sono punto di riferimento per la popolazione, in modo particolare

anziana, di numerosi quartieri e frazioni, offrendo attività e occasioni ricreative, sportive,

culturali e sociali 12 mesi all’anno, e i costi di esercizio dei Centri sociali sono coperti oltre

che dalla quota del tesseramento anche dalle attività che vengono svolte;

– in queste settimane di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 i Centri sociali hanno

dovuto interrompere le proprie attività.

CONSIDERATO CHE

– Diversi Centri sociali hanno in queste settimane, a causa della chiusura forzata,

manifestato problemi di tenuta economica;

– La ripresa delle attività dei centri sociali, vista l’età degli associati, sarà particolarmente

delicata e difficile, con la necessità di immaginare un piano che garantisca il riavvio in

sicurezza delle attività rivolte ai soci. Ma che al tempo stesso la ripresa delle attività dei

Centri sarà di fondamentale importanza per il progressivo ritorno alla normalità della

popolazione anziana che è stata tra quelle che ha maggiormente sofferto questi mesi di

quarantena e di isolamento sociale.

CHIEDE E IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

– a destinare un contributo straordinario a ANCESCAO di almeno 50.000 euro per il

sostegno economico ai centri sociali della città in questo periodo di chiusura forzata e per

gestire le attività di riavvio delle attività, che comporteranno costi e investimenti

straordinari sia in termini di dotazioni (mascherine, termoscanner, guanti, materiale

igienica te, ecc) che di gestione delle attività.

I consiglieri comunali PD:

Aldo Modonesi

Francesco Colaiacovo

Davide Bertolasi

Simone Merli

Commenta