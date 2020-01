Multimedialità e azienda: come il digitale ha cambiato i sistemi di commercializzazione

Da: IIS Montalcini.

In un contesto sociale indiscutibilmente contrassegnato dalla crisi economica che investe, in particolar modo, la piccola e media impresa , il settore aziendale viene a trovarsi inserito all’interno di una dimensione sempre più competitiva, dove sono le modalità di promozione dei propri prodotti a fare la differenza.

L’utilizzo del digitale per individuare insolite forme di promozione pubblicitaria sempre più sorprendenti ed accattivanti è stata la tematica di fondo al centro dell’incontro , svoltosi presso l’Aula Multimediale dell’Istituto Tecnico “Montalcini”, a cui ha partecipato la classe 4° dell’Indirizzo Economico.

Relatrice del dibattito, un’esperta del centro di formazione Demetra che ha saputo coinvolgere gli studenti attraverso divertenti attività di tipo laboratoriale a piccoli gruppi.

All’interno dei singoli gruppi di lavoro, i giovani studenti sono stati invitati a progettare un’azienda start up e ad individuare le forme di promozione dei loro prodotti che ritenevano più intriganti per la diffusione sul mercato

Gli studenti hanno così creato ” virtualmente”un’azienda, le hanno dato un nome , attribuito un logo, ricercato le modalità più consone alla pubblicizzazione del prodotto.

L’attività, inserita nell’Offerta Post-diploma che l’Istituto ” Montalcini” propone agli studenti ormai vicini al traguardo finale, si è posta come finalità principe quella di indirizzare i ragazzi verso le nuove frontiere della commercializzazione di prodotti o servizi.

In seconda istanza, ha contribuito a far comprendere ai giovanissimi diplomandi come all’interno dell’odierno panorama lavorativo , oltre alle competenze di carattere meramente tecnico sicuramente necessarie, contano soprattutto la fantasia, la creatività , la voglia di mettersi in gioco attraverso l’utilizzo della digitalizzazione quale strumento per dare forma alle proprie idee.

