“Music Performer”: il corso gratuito organizzato da Auxing prosegue durante l’estate

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Comune di Bondeno

Il corso per “Performer di Musical” era iniziato con tante attese, in quanto novità assoluta del panorama di iniziative organizzate da Auxing APS, l’associazione che ha attualmente in gestione la “Casa della Musica” di Via Vittorio Veneto. Poi, come è noto, è arrivato il COVID-19 a spezzare il percorso, chiudendo di fatto da marzo le iniziative per i futuri “Performer di Musical”, che erano in corso di svolgimento nel Centro Polifunzionale di Via Autieri.

Una apposita Delibera appena approvata dalla Giunta darà la possibilità di continuare per tutto il mese di Luglio il corso a suo tempo interrotto, per dare la possibilità di concludere un’esperienza artistica-formativa senza precedenti.

“Abbiamo deciso di approvare la richiesta avanzata da Auxing APS per poter concludere un percorso di otto serate, comprese tra il mese di Giugno e tutto Luglio, per le valenze promozionali e ricreative del corso”. – dice il Sindaco facente funzioni Simone Saletti – “Il quale rientra tra le iniziative meritevoli che il Comune sostiene da sempre”. Nel caso specifico, gli organizzatori hanno ottenuto dal Comune anche il Patrocinio per l’iniziativa, che si svolge di Martedì sera in Via Autieri.

A Febbraio, aveva avuto luogo un “Open Day” a scopo introduttivo e di presentazione. Il percorso era articolato su di un primo livello per l’esplorazione di varie discipline: dalla recitazione al canto, fino alla danza. Tra le persone che hanno collaborato con la Direttrice di Auxing APS, Chiara Bolognesi: Lorenzo Guandalini (per la parte riguardante la recitazione), Sara Devecchi (campionessa di danza) e Pierluigi Andreotti per il canto.

Commenta