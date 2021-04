Musica: I quarant’anni di Bologna Festival.

Il programma:

Si parte on line nel mese di aprile, con il ciclo di conversazioni-concerto: Carteggi musicali, che come un’ouverture alla stagione, verranno trasmesse, dall’8 al 29 aprile, in streaming dai salotti di dimore storiche bolognesi: quattro appuntamenti dedicati agli epistolari di Puccini, Čajkovskii, Beethoven e Šostakovič.

Sempre in streaming il 4 maggio, a segnare l’importante traguardo delle 40 edizioni del festival verrà presentato il volume Quarant’anni di Grandi Interpreti. Un percorso attraverso programmi, artisti ospiti e fatti della vita culturale cittadina minuziosamente ricostruito da Nicola Pirrone. Dialogherà con l’autore la giornalista Leonetta Bentivoglio.

Sarà la violinista Isabelle Faust, il 16 maggio al Teatro Manzoni, ad aprire la rassegna che da 40 anni ospita gli interpreti e le orchestre più prestigiose a livello internazionale, per eseguire un doppio concerto con l’integrale delle Partite e Sonate per violino solo di Bach. Sono sette gli appuntamenti. Chiude la rassegna la Chamber Orchestra of Europe, con Andras Schiff al pianoforte, l’1 dicembre, con in programma musiche di Bach e Mozart.

La rassegna Talenti, dedicata ai giovani musicisti che si sono già distinti nei concorsi nazionali ed internazionali, verrà inaugurata dalla pianista Gile Bae il 10 giugno, nel Cortile dell’Archiginnasio. Si rinnova in quest’ambito la collaborazione con Inedita per la Cultura per la realizzazione della rassegna estiva Pianofortissimo & Talenti, di cui è parte la serie di concerti dei Talenti, quest’anno dislocati in diverse sedi di interesse storico culturale di Bologna e dintorni. Cinque gli appuntamenti che si chiudono il 29 giugno.

La “storica” rassegna d’autunno di Bologna Festival dedicata alla musica antica e contemporanea, dove spesso i due diversi repertori s’intrecciano. Nella sezione “antica” quest’anno si approfondisce la figura del compositore franco-fiammingo Josquin Desprez, nella ricorrenza del 500mo della morte. In apertura l’opera da camera “In alloro mutò il suo pianto”. Il canto di Dafne sulle spoglie di Orfeo, una nuova produzione commissionata da Bologna Festival che si realizza con il sostegno di Bologna City of Music Unesco. Programmata nella scorsa stagione e rimandata causa emergenza Covid, va in scena in prima assoluta il 15 settembre negli spazi dell’Oratorio di San Filippo Neri. Nove gli appuntamenti che si concluderanno il 24 ottobre con l’Ensemble di Musica contemporanea del Conservatorio di Bologna, diretto da Marcello Panni, con musiche di Berio e Monteverdi.